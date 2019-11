Quelli che il calcio domenica 3 novembre su Rai 2 | come sarebbe il mondo senza calcio?

Su Twitter accusano l’account degli arbitri : “L’@AIA_it blocca tutti Quelli che li criticano” : Su Twitter continua la polemica per gli arbitraggi di ieri sera, soprattutto in relazione alle gara Napoli-Atalanta e Juve-Genoa e agli episodi che hanno visto protagonisti Llorente e Cristiano Ronaldo. È partito anche l’hashtag #FermiamoStaPagliacciata, indirizzato ai vertici dell’Aia, in particolar modo a Nicchi e Rizzoli, e da alcuni tifosi partono accuse secondo cui la stessa Aia starebbe provvedendo a bloccare chi lo critica o ...

Sì Ancelotti - lei è sotto attacco. Come tutti Quelli che non accettano il sistema Italia : Di fronte al dilemma dinanzi al quale si trova oggi Ancelotti ci siamo finiti tutti noi cosiddetti expat, emigranti, che abbiamo qualche ambizione piccola, rispetto al grande allenatore, di conoscere il mondo. Ché Reggiolo, Come Napoli, ci stava stretta. Forse per questo lo abbiamo amato e continuiamo ad amarlo Come uno straordinario rappresentante di questo microcosmo di diseredati – Come lui vorremmo essere degli sradicati e dei sorridenti, ...

Quelli che il calcio – Quinta puntata del 27 ottobre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è rimasta l’unica certezza del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, ha saputo adeguarsi ai tempi, ottenendo dei buonissimi ascolti nella scorsa stagione. Oggi alle 14:00, il programma tornerà con la Quinta puntata della sua ventisettesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una trasmissione che, […] L'articolo Quelli che il ...

Quelli che il calcio domenica 27 ottobre su Rai 2 : Willie Peyote e Donato Carrisi ospiti : Quelli che il calcio domenica 27 ottobre su Rai 2 dalle 14:00, gli ospiti Nuova giornata di campionato e nuovo appuntamento su Rai 2 con Quelli che Il calcio l’alternativa della domenica al salotto di domenica In e alle soap di Canale 5 per chi non ha voglia di guardare le partite live, l’appuntamento è su Rai 2 dalle 14 con Luca e Paolo e Mia Ceran alla guida. Tra gli ospiti lo scrittore e regista Donato Carrisi, che racconterà ...

Bce - ultima conferenza stampa di Draghi : “Gli effetti negativi dei tassi sottozero? Più che compensati da Quelli positivi” : I “miglioramenti nell’economia hanno più che compensato gli effetti negativi” dei tassi sottozero. Durante la sua ultima conferenza stampa da numero uno della Banca centrale europea, a otto anni dal suo arrivo all’Eurotower e poco più di sei da “whatever it takes” che lo ha fatto definire salvatore dell’euro, Mario Draghi ha difeso l’ultimo pacchetto di misure annunciato il mese scorso. Che, oltre a un nuovo ...

Quelli che il Calcio rilancia (inutilmente) il PratiGate (e parodia Domenica Live) : A Quelli Che il Calcio fa il suo ingresso Pamela Prati per l'Atto Finale del PratiGate. Poco importa che siano passati mesi dalla resa dei conti macina-ascolti tra la Prati e le sue agenti e poco importa anche che la tentata ripresa tv del caso della primavera abbia raccolto poco (o almeno non quanto desiderato/immaginato) all'inizio dell'Autunno tv: Brenda Lodigiani ha scelto di recuperare la star del (fake) gossip del 2019 e di inserirla nel ...

Quelli che il calcio domenica 20 ottobre su Rai 2 : Lucci va da Renzi - Dario Vergassola va da Lino Banfi : Quelli che il calcio domenica 20 ottobre su Rai 2 dalle 14:00, gli ospiti Dopo la sosta delle Nazionali riprende il campionato di Serie A e torna l’appuntamento con Quelli che il calcio su Rai 2 dalle 14 con Luca e Paolo e Mia Ceran alla guida. L’attualità si innesta sul calcio con Enrico Lucci che va a Firenze alla Leopolda di Matteo Renzi per curiosare a suo modo sui volti presenti alla manifestazione del partito Italia ...

Libero : i dimenticati della Serie A. Quelli che hanno giocato pochissimo o mai : In Serie A esiste un esercito di calciatori dimenticati. Che hanno totalizzato un minutaggio scarsisimo, o che addirittura non sono nemmeno mai scesi in campo. Oggi Libero li passa in rassegna. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le squadre. I casi più rumorosi sono Quelli legati alla Juventus. Mattia Perin, tanto per cominciare. Uno stipendio da 2,3 milioni e messo fuori rosa. Ma anche il caso di Daniele Rugani è notevole. Il suo ...

Perché non dovremmo chiamare “ragazzi” Quelli della chat “Shoah party” : È facile scrivere “ragazzi” dando la notizia del gruppo di giovani sorpresi a scambiarsi, su un gruppo Whatsapp intitolato “The shoah party”, messaggi di questa risma: apologie di Hitler e Mussolini, riprese di bambine in atti sessuali, violenze su infanti, insulti a poveri e malati gravi, eccetera

Destiny 2 arriva a 290.000 giocatori simultanei su PC superando anche Quelli di PS4 ed Xbox One : Sembra che la versione free-to-play di Destiny 2 sia stata ampiamente ripagata guardando i risultati. Secondo le statistiche, il lancio di Destiny 2 sul PC ha avuto successo poiché lo sparatutto di Bungie è stato in grado di raggiungere un nuovo record assoluto per i giocatori simultanei.La versione F2P di Destiny 2 ha registrato la bellezza di 290.000 giocatori simultanei su PC. Inoltre, e secondo il tracker integrato nella community, il PC ha ...

Parcheggi - gratuiti Quelli sulle strisce blu anche per i disabili senza patente : Un piccolo Parcheggio per l’auto, un grande passo per la civiltà. Merita la parafrasi delle celebri parole di Neil Armstrong l’ultima decisione della Cassazione in tema di posteggi a pagamento: in pratica, da oggi in poi anche le persone disabili che non hanno la patente o non possiedono un’auto, avranno diritto a far Parcheggiare gratuitamente l’automobile di chi li accompagna all’interno degli stalli delimitate dalle strisce blu, specie quando ...

Dybala e Higuain - da esuberi ad es…tremamente fondamentali : ma nei big match non erano Quelli che si nascondevano? : Rivoluzione, prima. Sorpresa (in positivo), ora. Chi l’avrebbe mai detto. La Juve vince a San Siro con Dybala e Higuain. Già, Dybala e Higuain. Cosa vorrà dire. Sono due attaccanti? Sì, ma non è la risposta. Sono entrambi argentini? Acquissima. La risposta la diamo per chi (pochi) non c’è ancora arrivato. Dybala e Higuain, è triste dirlo, sono (erano per fortuna loro, della Juve e dei tifosi) degli esuberi. Rientravano tra ...