LIVE Germania-Italia hockey prato | Qualificazioni olimpiche in DIRETTA | azzurre per

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match Buongiorno e benvenuti alladelleper quanto riguarda l’su. È la prima delle due partite dello spareggio che vede coinvolta la Nazionalena al femminile: in terra teutonica, nel gelo dell’Park di Mönchengladbach, lesfidano lain una due giorni nella quale il sogno è quello di agguantare lo storico biglietto per Tokyo 2020. A causa di una formula tutt’altro che favorevole per le outsider, l’avversario sarà tutt’altro che semplice per la squadra guidata da Roberto Carta. Le teutoniche sono infatti la quarta forza del ranking mondiale, argento europeo in carica e vincitrici di due Mondiali (1976, 1981) ed un’Olimpiade (2004). È una mission impossible: per leperò c’è la voglia di far notare i tantissimi progressi ...

Lopinionista : Risultati calcio live 1 novembre 2019: anticipi in Italia, Germania e Francia - Fantacalciok : Risultati calcio live 1 novembre 2019: anticipi in Italia, Germania e Francia - Calciodiretta24 : Risultati calcio live 1 novembre 2019: anticipi in Italia, Germania e Francia -