The Outer Worlds | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

The Outer Worlds è stato completato in mezz'ora : Uno speedrunner è riuscito a portare a termine The Outer Worlds in niente meno che mezz'ora.Come possiamo vedere, infatti, l'impresa è stata effettuata dallo youtuber Jabo, il quale lancia la sfida all'intera community dietro al titolo, chi riuscirà a fare di meglio?Dovete sapere che non si tratta di un'impresa per tutti, per raggiungere i titoli di coda in così poco tempo infatti lo speedrunner ha sfruttato una serie di exploit scoperti da lui ...

The Outer Worlds Guida : Come sbloccare tutti i compagni di viaggio : Se state giocando a The Outer Worlds o avete intenzione di acquistarlo, in attesa che arrivi sul portale la nostra Recensione, vogliamo condividere con voi una Guida che potrebbe tornarvi utile, ossia Come ottenere i 6 compagni di viaggio. Come sbloccare i compagni di viaggio in The Outer Worlds Vi sono 6 compagni che sbloccherete nel corso del gioco, i quali vi accompagneranno durante l’avventura fornendovi fuoco di supporto e ...

Che cos'è The Outer Worlds? Un video alla scoperta del successore di Fallout : New Vegas : The Outer Worlds è ora disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PC e uscirà per Nintendo Switch nel 2020. Per celebrare quindi il lancio di del gioco, sviluppatori e publisher hanno deciso di condividere il trailer ufficiale "Che cos'è The Outer Worlds?". Di seguito trovate il comunicato ufficiale che presenta il gioco e il nuovo video.The Outer Worlds ha vinto il premio come miglior gioco originale all'E3 2019 ed è stato nominato come "Ultimate ...

The Outer Worlds è disponibile per la gioia di tutti i fan di Obsidian Entertainment : Private Division e Obsidian Entertainment sono liete di annunciare che da oggi The Outer Worlds è disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC mentre uscirà per Nintendo Switch nel 2020. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutte le informazioni nel dettaglio, seguite dal trailer:Leggi altro...

The Outer Worlds è ora disponibile : Private Division e Obsidian Entertainment sono liete di annunciare che da oggi The Outer Worlds è disponibile sulla famiglia di console Xbox One, compresa Xbox One X, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Windows PC* e uscirà per Nintendo Switch nel 2020. The Outer Worlds ha vinto il premio per miglior gioco originale all’E3 2019 ed è una creazione dei co-direttori Tim ...

The Outer Worlds supera Fallout : New Vegas nei voti delle recensioni della critica internazionale : The Outer Worlds invaderà i PC, le PS4 e le Xbox One dei giocatori solo il 25 ottobre ma il nuovo action/RPG di Obsidian Entertainment fa già parlare di sé grazie alla pubblicazione di parecchie recensioni e opinioni della critica internazionale e non.Dopo aver dato un'occhiata alla nostra recensione, vale la pena fare una carrellata dei vari aggregatori di voti e di alcune singole recensioni dei portali più importanti. Attualmente il gioco ha ...

The Outer Worlds - Afterparty e Subnautica tra i giochi in arrivo su Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato un'altra ondata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass questo mese.Sette nuovi titoli sono stati annunciati per il servizio.In realtà, tecnicamente ne sono stati annunciati sei, perché, come già sapete, The Outer Worlds era stato già confermato in arrivo sul Game Pass al day one e, cioè, venerdì.Leggi altro...

The Outer Worlds - recensione : È facile capire perché ogni volta che si parla di The Outer Worlds la mente voli immediatamente a Fallout 3: New Vegas. Nonostante li dividano nove anni, i due giochi condividono molto, dalla struttura generale del gameplay al team di sviluppo. A corroborare questo legame sono arrivati Tim Cain e Leonard Boyarsky, nientemeno che i creatori originali della serie di Fallout, qui in veste di director. A dirigere l'orchestra c'è Private Division, ...

The Outer Worlds non sarà un gioco immenso da "100 ore" : I co-director di The Outer Worlds hanno rivelato che il gioco sarà ricco di funzionalità e attività, e permetterà ai giocatori di giocare a modo loro nel corso dell'avventura.Parlando con Gamesradar, i co-director Leonard Boyarsky e Tim Cain hanno dipinto un quadro di come è nato The Outer Worlds e quali sono le ambizioni e le speranze per il titolo. Il gioco è il risultato di un piccolo team guidato da questi due sviluppatori che hanno lavorato ...

Alle 15 in diretta con The Outer Worlds alla scoperta dell'erede di Fallout : New Vegas : Quando Obsidian Entertainment ha annunciato The Outer Worlds tutti hanno immediatamente pensato alla possibilità di avere tra le mani una sorta di nuovo Fallout: New Vegas. Questo RPG si propone come un titolo dai toni fortemente umoristici e pieno di potenziale per tutti gli appassionati dei giochi di ruolo che incontrano meccaniche shooter. Ovviamente i veterani della software house promettono grandissime possibilità di scelta e tanta varietà ...

The Outer Worlds si mostra nel suo trailer di lancio : Ladro, assassino o eroe? In The Outer Worlds le possibilità sono molteplici e Obsidian tiene a precisarlo anche nel suo nuovo trailer di lancio pubblicato a pochi giorni dall'uscita del titolo.Attraverso un comunicato stampa, Private Division e Obsidian Entertainment hanno rilasciato oggi il trailer di lancio ufficiale di The Outer Worlds, l'ultima "tappa" del gioco prima che tutto il mondo si lanci alla volta di Halcyon il 25 ottobre, giorno ...

The Outer Worlds è un vero proprio successore spirituale di Fallout New Vegas : Non è certamente un mistero che l'attesissimo RPG The Outer World trae la propria ispirazione della saga di Fallout, tuttavia i ragazzi di Obsidian sono andati più sul personale ed hanno dichiarato che il titolo è al 100% il successore spirituale di Fallout New Vegas.Durante una recente intervista, il Senior Designer Brian Hines ha parlato circa il gioco ed in generale il suo sviluppo, dichiarando che avere riuniti i creatori dell'originale ...

The Outer Worlds : Obsidian Entertainment ritiene che l'acquisizione di Microsoft abbia tolto loro un peso dalle spalle : Durante un'intervista, Obsidian Entertainment ha dichiarato che l'acquisizione da parte di Microsoft ha comportato che lo sviluppatore non deve più preoccuparsi di lanciarsi verso potenziali investitori e perdere ciò che lo rende unico.Il senior designer Brian Hines ha fatto luce su come è andato a finire l'accordo tra Obsidian e Microsoft. L'atteso The Outer Worlds non è stato influenzato dall'acquisizione a causa del rapporto editoriale di ...

The Outer Worlds : Obsidian svela i dettagli su orario di pubblicazione e una mastodontica patch del day one su Xbox One : L'uscita di The Outer Worlds si avvicina a grandi passi e Obsidian ha deciso di preparare i giocatori al giorno del lancio.Lo studio, infatti, ha comunicato l'orario esatto di pubblicazione del gioco e i dettagli sulla patch del day one. Stando a quanto emerso, la versione PC di The Outer Worlds sarà disponibile dalle ore 01:00 CEST del 25 ottobre, attraverso Epic Games Store, Microsoft Windows Store, Xbox Game Pass.Per quanto riguarda le ...