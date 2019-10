La Juventus fa all-in sulla Champions League | battuto anche il Lokomotiv Mosca

Juventus - Don Balon : il Barcellona potrebbe ritornare alla carica per De Ligt : La Juventus sta mettendo in mostra non solo un gioco offensivo e di qualità, ma di certo anche un carattere e una determinazione importante: basti vedere il match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, con i bianconeri che sono riusciti a ribaltare l'iniziale vantaggio della squadra russa. Il gol degli ospiti è arrivato su una disattenzione difensiva, in particolar modo di Bonucci che ha sbagliato nell'anticipo sulla punta russa. Non ha ...

Evra : 'Al Manchester United è stata una vacanza in confronto al mio periodo alla Juventus' : La Juventus negli ultimi anni ha raggiunti diversi trofei, in particolar modo in Italia, dove da otto anni si conferma la squadra più forte del campionato, oltre ad aver vinto più volte la Coppa Italia o la Supercoppa Italiana. Uno dei giocatori più importanti arrivati a Torino negli ultimi anni è stato sicuramente il terzino sinistro Patrice Evra, fondamentale soprattutto nei primi anni di Allegri alla guida dei bianconeri. Con la Juventus il ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri ‘nasconde’ i problemi : “c’era il rischio di innervosirsi - ma abbiamo giocato a 10 all’ora” : L’allenatore toscano ha parlato al termine della vittoria sulla Lokomotiv, difendendo la prestazione dei propri giocatori Maurizio Sarri difende la Juventus, anche dopo una prestazione sotto tono come quella fornita contro la Lokomotiv Mosca. L’allenatore bianconero ammette la poca brillantezza dei proprio giocatori, sottolineando però la loro bravura a non perdere la testa senza farsi prendere dall’ansia. Massimo ...

Juventus - Sarri : “Bravi a non perdere la testa - abbiamo fatto 28 tiri in porta e il record di possesso palla” : La Juve vince nel finale grazie a Dybala. Non la miglior versione dei bianconeri, che riescono comunque ad avere la meglio della Lokomotiv Mosca. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico Maurizio Sarri. La Joya cala la ‘Mask’ e salva una brutta Juve, Dybala-Lokomotiv 2-1: le pagelle di CalcioWeb [FOTO] “Ad un certo punto è diventata una partita difficile, siamo stati bravi a non perdere la testa. abbiamo fatto ...

LIVE Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 0-1 - Champions League in DIRETTA : Miranchuk segna alla prima occasione : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Lokomotiv Mosca DALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE) Buonasera e benvenuti alle Pagelle LIVE di Juventus-Lokomotiv Mosca, terzo impegno dei bianconeri nella Champions League 2019/2020. Primo tempo con risultato a sorpresa a Torino. Moscoviti avanti 1-0 con la rete di Miranchuk. I bianconeri dominano sul possesso palla ma non pungono, con Dybala e CR7 che non riescono a scambiare a dovere. Russi che ...

Rolando Bianchi - retroscena di mercato : '12 anni fa ero stato ad un passo dalla Juventus' : È stato uno dei giocatori riferimento della Reggina dei miracoli allenata da Walter Mazzarri, che riuscì a conquistare una strepitosa salvezza nonostante la distanza rispetto alle altre squadre: parliamo dell'ex punta Rolando Bianchi, che dopo una buona carriera da giocatore, sta studiando da allenatore e da direttore sportivo. In un'intervista a ''Tuttomercatoweb.com'' ha parlato della sua carriera, nello specifico si è soffermato anche sulla ...

Juventus Lokomotiv Mosca - probabili formazioni : due ballottaggi avanti : Juventus Lokomotiv Mosca probabili formazioni – La Juventus scenderà in campo già domani in Europa. Vincere contro il Lokomotiv Mosca permetterebbe alla Vecchia Signora di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione. Staccando proprio la formazione russa di quattro lunghezze. Per cercare di ottenere i tre punti allo Stadium, Sarri sta valutando di apportare alcuni cambi rispetto all’11 messo in campo durante l’ultima gara di ...

Ronaldo Juventus - frecciatina ad Allegri : bordata di CR7 all’ex tecnico : Ronaldo Juventus – Cristiano Ronaldo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus-Lokomotiv Mosca, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul nuovo arrivo di Sarri, sul nuovo tema tattico bianconero e sulle nuove trame di gioco della Juventus. Pochi dubbi e tante certezze, Ronaldo ha rapportato la Juventus di Sarri a quella di Allegri della passata stagione, elogiando il grande lavoro del neo ...

La Juventus batte allo Stadium Allianz il Bologna per 2-1 - Ronaldo festeggia i 700 gol : La Juventus batte in casa il Bologna ed è al primo posto della classifica a 22 punti, con un solo punto distacco dall'Inter dopo che ha vinto a Sassuolo. Prima della gara il presidente Agnelli ha premiato Cristiano Ronaldo con una maglia celebrativa dei 700 gol che l'asso portoghese ha messo a segno nella sua splendida carriera e i tifosi bianconeri sono andati in delirio. Mihajlovic è ritornato a sedere sulla panchina del Bologna (dopo una ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non si pone limiti : “possiamo vincere tutto. Pallone d’Oro e 700 gol? Più importante la squadra” : Cristiano Ronaldo carica la Juventus in vista degli impegni di Champions League: il portoghese non si pone limiti e mette i trionfi di squadra prima di quelli individuali Cristiano Ronaldo protagonista anche fuori dal campo. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida fra Juventus e Lokomotiv Mosca, il fuoriclasse portoghese ha parlato da vero leader esaltando le qualità dei compagni e mettendo al primo posto i trionfi di squadra ...

Biglietti Juventus-Lokomotiv Mosca - come acquistare i tickets per la Champions League all’Allianz Stadium : Martedì 22 ottobre (ore 21.00) si giocherà Juventus-Lokomotiv Mosca, match valido per la fase a gironi della Champions League 2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone, i bianconeri vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva nel torneo in modo da mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. I ragazzi di Maurizio ...

Juventus - infortunio Ramsey : Sarri allo scoperto - ecco le reali condizioni! : infortunio Ramsey- Maurizio Sarri svela le reali condizioni fisiche di Ramsey durante la conferenza stampa pre Juve-Lokomotiv Mosca. Il centrocampista gallese, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà a disposizione del tecnico bianconero in vista della gara di domani. Sarri ha anticipato il forfait dell’ex Arsenal, il quale dovrà fare i conti con un fastidio costante all’adduttore. Escluse lesioni, ma il centrocampista seguirà un ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri : “Attenzione alla Lokomotiv Mosca. Dybala o Higuain? Ecco chi gioca” : JUVENTUS Lokomotiv Mosca Sarri CONFERENZA- Dopo il successo sofferto contro il Bologna, la Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Lokomotiv Mosca. Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla gare di domani. Al suo fianco Cristiano Ronaldo, pronto a trascinare i suoi compagni verso la vittoria. Tre punti che assicurerebbero ...