Germania | sondaggio World Jewish Congress | “Il 27% dei tedeschi ha pensieri antisemiti”

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il 27 per cento deihaantisemiti, il 41% pensa che gli ebrei parlino troppo dell’Olocausto. Sono i risultati di uncondotto dal, l’organizzazione che racchiude le comunità e organizzazioni ebraiche di oltre 100 paesi, e svelato in esclusiva dal sito della Süddeutsche Zeitung. La rilevazione, precisa proprio il quotidiano, si è svolto due mesi e mezzo fa, quindi prima della sparatoria davanti a una sinagoga a Halle del 9 ottobre scorso – che ha provocato due vittime – ad opera di un 27enne tedesco legato al mondo dell’estrema destra. Inl’antisemitismo è in crescita e la maggioranza della popolazione lo percepisce, collegando il fenomeno all’aumento di consenso proprio dei partiti di estrema destra: esiste una connessione tra i due fenomeni per il 65% degli intervistati. Un terzo ammette ...

