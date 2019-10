Francesco Monte si sfoga | Di me hanno fatto carne da macello

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Luana Rosato Dopo la fine della storia con Cecilia Rodriguez e il "canna gate",ha "dovuto imparare a essere molto saldo" e, ad oggi, si: "Della mia faccia è stata fattada" La sua partecipazione a Tale e quale show è stata una sorta di rivincita perche, dopo anni in cui è stato protagonista del gossip, ha avuto modo di dire la sua su quanto accaduto in seguito alla fine della relazione con Cecilia Rodriguez e al “canna gate” de L’Isola dei famosi. “Io ti faccio anche faredacon la mia faccia. È successo proprio questo, la mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall’essere deriso per la situazione del vecchio Grande Fratello – ha dettoin una intervista al settimanale Chi - . Poi il canna gate, un mare di chiacchiere sul niente. Ho dovuto imparare a essere molto saldo”. Così il ...

__Sabryna___ : RT @VicolodelleNews: ‘#TaleeQualeShow’ Intervista a #FrancescoMonte che parla di quando si sentiva ‘bruttarello’, della sua mamma, del cann… - giacomodefino : Francesco Monte , ecco la sua intervista per il settimanale 'Chi'. - Rainbow Project - zazoomnews : Francesco Monte ignora Giulia Salemi? La reazione inaspettata - #Francesco #Monte #ignora #Giulia -