Gli vendono una pietra al posto della droga | si ribella e lo pestano a sangue

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Fabrizio Tenerelli L'uomo, un quarantenne, è stato aggredito in pieno centro a Sanremo. Al termine di una rapina attività investigativa, la polizia è riuscita a rintracciare e a denunciare i tre aggressori: due diciannovenni e un minore di ancora diciassette anni Non bastava avergli rifilato il “pacco”, lo hanno pure massacrarlo di botte, con ripetuti calci in faccia, colpevole di essersito al fatto che nell’involucro sigillato col cellophane, al(hascisc e cocaina), si nascondeva una. La feroce aggressione si è consumata nel fine settimana, nella centralissima piazza Colombo, a Sanremo, poco lontano dal Teatro Ariston. A farne le spese è stato un quarantenne aggredito da due diciannovenni e un diciassettenne, identificati dalla polizia e denunciati con l'accusa di lesioni gravi, oltre che per il possesso di stupefacenti. Tutto ha inizio, ...

