Rafael Nadal si sposa | Roger Federer | “Non sono stato invitato al matrimonio”

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Rafael Nadal dà forfait per l’infortunio alla mano sinistra : Rafael Nadal sceglie la via del riposo, concentrandosi su qualcosa di più importante. Il n.2 del ranking ATP e n.1 della Race to London ha annunciato che non prenderà parte al Masters 1000 di Shanghai (Cina) che inizierà la prossima settimana per recuperare al meglio dall’infortunio alla mano sinistra, che già lo aveva fortemente condizionato nella recente Laver Cup, vinta comunque dall’Europa. To our fans, it's with a heavy ...

Tennis - Laver Cup 2019 : forfait di Rafael Nadal dalla terza giornata! Niente doppio con Federer - al suo posto Tsitsipas e Thiem : Non ci sarà un altro 2017: Rafael Nadal è costretto a dare forfait per la terza giornata della Laver Cup a causa di un problema a un polso. Svanisce, dunque, la seconda possibilità di vedere lo spagnolo e Roger Federer assieme in doppio, dopo la celebre occasione di due anni fa, così come non vedremo l’iberico giocare di nuovo in singolare. Nadal, assieme al collega svizzero, avrebbe dovuto affrontare la coppia americana (e ben collaudata) ...

Tennis - Laver Cup 2019 : Milos Raonic lotta ma Rafael Nadal la spunta. Europa in vantaggio 7-3 : Rafael Nadal soffre ma alla fine la spunta contro un coriaceo Milos Raonic. La sessione serale della seconda giornata della Laver Cup 2019 di Tennis a Ginevra (Svizzera) ha visto il confronto tra lo spagnolo (n.2 del mondo) e il canadese (n.24 del ranking). 6-3 7-6 (1) il punteggio in favore del campione di Manacor che con la solita grinta ha portato il punteggio del confronto tra Europa e Resto del Mondo ancor più in favore di Roger Federer e ...

LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA : Roger Federer e Rafael Nadal in scena a Ginevra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il Maestro e l’Allievo vincono il doppio contro Shapovalov-Sock–Tsitsipas prima domina, cade e poi ritorna: Fritz perde al super tie-break-All’esordio, Fabio Fognini perde contro Jack Sock–Il primo match è subito al cardiopalma: Thiem batte Shapovalov al terzo set Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del terzo singolare maschile della seconda giornata ...

Rafael Nadal - il suo portafortuna è un orologio Richard Mille da 799.000 euro : La coperta di Linus di Rafael Nadal è un orologio. Firmato Richard Mille. Che il tennista spagnolo indossa sempre. Lo portava (anche) domenica scorsa quando ha vinto gli US Open battendo il russo Daniil Medvedev in una finale combattutissima, terminata con il punteggio di 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4, dopo 4 ore e 50 minuti di gioco. Una vittoria in cui a vincere è anche il suo orologio, un modello nato nel 2010, quando è iniziata la ...

Rafael NADAL/ Trionfo Us Open - ma Kyrgios lo provoca : 'Medvedev meglio di lui' : RAFAEL NADAL e l'ennesima provocazione di Nick Kyrgios: dopo il Trionfo dell'iberico agli Us Open l'australiano strizza l'occhio a Medvedev.

Tennis - Classifica vittorie tornei dello Slam : Rafael Nadal a -1 dal record di Federer! Nel 2020 l’aggancio al Roland Garros? : Quando questi numeri vengono scritti fanno letteralmente impressione: Roger Federer 20 titoli dello Slam, Rafael Nadal 19, Novak Djokovic 16. 55 Majors conquistati da tre soli giocatori in un lasso di tempo di 66 tornei. In poche parole per il resto del mondo non sono rimaste che le briciole. Un titolo assolutamente riduttivo, dato che parliamo di fuoriclasse assoluti, forse i più grandi di tutti i tempi. Non è tempo di fare confronti con le ...

Rafael Nadal - US Open 2019 : “Ho vinto una delle partite più dure di tutta la mia carriera” : Rafa Nadal non finisce più di stupire. Il 33enne di Manacor vince un match epico contro il russo Daniil Medvedev e in un colpo solo centra il suo quarto trionfo agli US Open di tennis e, non secondario, raggiunge quota 19 Majors in carriera, ad una sola lunghezza da Roger Federer. Questa notte New York ha assistito ad un match intenso, vibrante, spettacolare e con colpi di scena uno dietro l’altro. Prima tutto sembrava portare verso una ...

Rafael Nadal ha vinto gli US Open : Ha battuto il russo Daniil Medvedev in una finale lunga e combattuta e ora è vicinissimo a un record di Roger Federer

US Open 2019 - quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal vincendo il trofeo? Montepremi milionario - cifra da sogno : Rafael Nadal ha vinto gli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis. Lo spagnolo ha dovuto sudare per imporsi sul russo Daniil Medvedev, è volato sul 2-0 ma ha subito la rimonta furiosa dell’avversario che lo ha costretto al quinto set e ha poi dovuto tirare fuori il meglio del proprio repertorio per riuscire a trionfare sul cemento statunitense. Il 33enne ha alzato al cielo il trofeo per la quarta volta in carriera e ha portato a ...

US Open 2019 : Rafael Nadal trionfa piegando Daniil Medvedev dopo quasi cinque ore di epica battaglia! : Al termine di una finale straordinaria durata quasi cinque ore lo spagnolo Rafael Nadal conquista per la quarta volta lo US Open battendo il russo Daniil Medvedev col punteggio di 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4. Medvedev entra in campo molto più tonico e Nadal deve salvare una palla break già nel primo game, oltretutto subito prima, sul 30-40 e servizio, gli viene dato un warning per aver oltrepassato il tempo limite prima di effettuare la battuta, nel ...

US Open 2019 : Rafael Nadal cerca il diciannovesimo Slam - Daniil Medvedev il coronamento di una grande estate : La storia contro la novità, la ventisettesima finale Slam di Rafael Nadal contro la prima volta di un russo in finale a New York: questo racconta l’ultimo atto degli US Open, con Daniil Medvedev che si affaccia al tentativo di fare la storia dopo un’estate di un livello analogo a quelle dei big degli ultimi 15 anni in numerose occasioni. Con la finale di oggi, Nadal va a caccia del 19° successo in uno dei quattro tornei maggiori, il ...

Us Open - Matteo Berrettini si ferma in semifinale contro Rafael Nadal. Ma lo spagnolo lo mette tra i grandi : “Già uno dei migliori” : Si è chiusa in semifinale l’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open. Sotto il tetto chiuso dell’Arthur Ashe il tennista romano è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo n.2 del mondo Rafael Nadal per 7-6(6) 6-4 6-1. Troppo più forte ed esperto il 18 volte campione Slam per un Berrettini comunque capace di giocare alla pari per almeno due set, costringendo il maiorchino a tirare fuori il meglio del suo repertorio. Per Nadal quella di ...

US Open 2019 - Rafael Nadal : “Matteo Berrettini è già uno dei migliori al mondo - ha un futuro da vincente” : “Non posso che congratularmi con Matteo Berrettini, è molto forte, è già uno dei migliori al mondo, credo abbia un futuro vincente davanti a lui”. Queste le parole di Rafael Nadal, che consacra l’azzurro dopo la semifinale dagli US Open 2019 di tennis, in cui si è imposto con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 6-1. Il campione maiorchino ha sofferto non poco con Berrettini, soprattutto nel primo set e al termine del match ha così sottolineato la grande ...