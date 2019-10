Milan | senti Briatore | “le frasi di Gazidis sono un insulto ai tifosi | l’avrei già

Milano-Torino 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Presenti il campione del mondo Pedersen - Valverde e Bernal : In attesa dell’ultima Monumento stagionale, il Giro di Lombardia, va a chiudersi il calendario autunnale delle classiche italiane con le ultime due corse: oggi la Tre Valli Varesine, domani la Milano-Torino. Per la storica corsa che arriva in cima a Superga, giunta alla centesima edizione, troviamo una startlist di livello eccellente con grandi nomi come il campione del mondo Mads Pedersen, l’ex iridato Alejandro Valverde ed il ...

Milan - senti il figlio di Boban : “Il problema non sono i calciatori - ma l’allenatore” [FOTO] : Il momento del Milan non è dei migliori. La partenza dei rossoneri in campionato è stata deludente, con le sole vittorie contro Brescia e Verona e le ultime due sconfitte di fila al cospetto di Torino e Fiorentina. Tante colpe addossate a Giampaolo, ma i tifosi hanno preso di mira anche società e calciatori. Un parere ‘da vicino’ è quello espresso dal figlio di Znovimir Boban (CFO della società), Rafael, che sul proprio profilo ...

Milan - senti Sacchi : “cacciare Giampaolo sarebbe un errore doppio - bisogna avere pazienza” : L’ex allenatore del Milan è intervenuto per difendere il lavoro di Giampaolo, sottolineando come sarebbe un grave errore esonerarlo dopo sei partite Arrigo Sacchi sta dalla parte di Marco Giampaolo, nonostante le quattro sconfitte in sei partite arrivate in questo avvio di stagione. L’ex allenatore del Milan difende l’attuale manager dei rossoneri, sottolineando come serva tempo alla squadra per assimilare le sue ...

PS4 vola a Milan Games Week : da Final Fantasy 7 a MediEvil - tutti i giochi presenti : Il conto alla rovescia per la Milan Games Week è praticamente agli sgoccioli. La prossima edizione della grande fiera videoludica italiana aprirà infatti i battenti il 27 settembre, per una "tre giorni" all'insegna di colori, cosplayer, videogame e nerdismi assortiti, che saluterà il foltissimo pubblico - accolto tra gli ampi padiglioni in quel di Rho Fiera Milano - domenica 29 settembre. Sono tantissimi gli espositori attesi nel corso della ...

Sogno Werner - scout Milan presenti a Benfica-Lipsia : Il calciomercato del Milan non si ferma mai, anzi nella prossima sessione invernale potrebbe regalare qualche sorpresa ai tifosi, il Sogno è Werner. Gli scout del Milan, come riferisce la testata calciomercato[.]com erano presenti durante la sfida di Champions League Benfica-Lipsia. Calciomercato Milan, scout al Da Luz per Werner Dopo essere stati in missione per sondare il terreno per Camavinga del Rennes, Maldini, Boban e Massara stanno ...

Milan - i convocati per il derby : assenti Calabria e Caldara : Terminato l’allenamento di rifinitura odierno, Marco Giampaolo ha ufficializzato la lista dei 23 convocati per il derby contro l’Inter di sabato 21 settembre. Il tecnico rossonero dovrà rinunciare allo squalificato Calabria e all’infortunato Caldara, mentre ci sarà il secondo portiere Reina, in dubbio fino a poche ore fa. Questi i 23 convocati: PORTIERIDonnarumma A., Donnarumma G., Reina. DIFENSORIConti, Duarte, ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2019 : dieci i convocati dell’Italia. Presenti Lo Giudice e Milani : Si legge comunemente “convocati”, ma in questo caso il termine più corretto è di “scelta individuale“: è su questo criterio che, infatti, dieci nostri rappresentanti vanno alla tappa del Grand Prix di Tashkent a cercare di scalare il ranking, nel tentativo di far punti buoni per qualificarsi alle Olimpiadi. Si tratta dell’ottavo appuntamento con il Grand Prix e tredicesimo del World Tour (Grand Slam compresi) di ...

Milan - senti il dg dell’Eintracht : “Rebic è forte - duttile e talentuoso : per Giampaolo sarà inamovibile” : Fredi Bobic, dg dell’Eintracht, ha speso delle belle parole per Ante Rebic: il dirigente del club tedesco ha descritto le qualità del nuovo acquisto rossonero, indicandolo come un giocatore del quale ‘difficilmente si può fare a meno’ La ciliegina sulla torta del calciomercato del Milan è stata l’arrivo di Ante Rebic, un accordo stretto nelle ultime ore dell’ultimo giorno di mercato che ha portato il croato a ...