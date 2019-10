Maltempo | smottamenti e allagamenti nell’Alessandrino | case evacuate e scuole chiuse

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Sono una ventina i Comuni, nel basso Alessandrino, che segnalano dissenti localizzati, con. Lo rende noto la Regione Piemonte, che sta monitorando la situazione. Il governatore Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi sono “in costante contatto – si legge in una nota – con la Sala operativa della Protezione civile”. “Il sistema è attivato con motopompe, uomini e sacchetti di sabbia in dotazione ai Comuni da distribuire alla popolazione”, informa ancora la Regione Piemonte. A Gavi, in particolare, nel pomeriggio è stata evacuata una scuola. La situazione viaria è in sofferenza, in particolare la viabilità secondaria. Il traffico ferrioviario sulla tratta Torino Genova Milano, Novi Ligure e Arquata è interrotto. RFI segnala che non ci sono piu’ persone bloccate sui treni, ma si stanno attivando mezzi sostitutivi per ...

5Tlive : RT @ProCivPiemonte: #allertameteoPIE: la provincia di #Alessandria è al momento la più colpita dal maltempo. Allagamenti e piccoli smottam… - regionepiemonte : RT @ProCivPiemonte: #allertameteoPIE: la provincia di #Alessandria è al momento la più colpita dal maltempo. Allagamenti e piccoli smottam… - patrizia6119 : RT @ProCivPiemonte: #allertameteoPIE: la provincia di #Alessandria è al momento la più colpita dal maltempo. Allagamenti e piccoli smottam… -