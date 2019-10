Ancelotti | “Gestione buona | possiamo fare meglio Ibrahimovic? Dopo lo chiamo lo

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 19 ottobre 2019) Carloparla al termine di Napoli-Verona Il tecnico del Napoli Carloè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Verona, finita per 2-0 grazie ad una doppietta di Milik. Ecco quanto ha dichiarato: “Risultato importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte è stata ben controllata. Abbiamo giocato contro una squadra fisica. Abbiamo sofferto un po’ nel primo tempo. Gestionegiocare. Ma l’importante è mostrare solidità e maturità. È mancata un po’ di qualità. A volte portiamo i nostri esterni sui loro centrali senza i tempi giusti. Eravamo in ritardo sull’uscita esterna. Quando siamo andati in vantaggio la gestione è stata migliore. Milik? Aveva avuto un problema fisica. Sta ritrovando condizione e fiducia. Il gol che ha fatto in Nazionale è stata la chiave per cambiare la chimica. Come è stato ...

