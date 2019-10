Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Ildellablocca l’avvio deid’all’Ue didelndo in dubbio l’intero processo di allargamento europeo. Il vertice europeo tenutosi giovedì sera e proseguito nella notte non ha dato il via libera alla raccomandazione formulata dalla Commissione riguardo all’annessione dei due Paesi Balcanici a causa del confronto in atto tra i Paesi contrari e quelli favorevoli, una larga maggioranza tra cui l’Italia. A frenare, oltre alla, sono anche i Paesi Bassi e la Danimarca, questi due contrari però solo all’. I lavori del Consiglio europeo sono ripresi questa mattina ma il primo ministro olandese Mark Rutte ha fatto sapere che ial momento sono in stallo e che la discussione è stata rinviata al prossimo Consiglio Ue e quindi non riprenderà oggi. I ripetuti appelli della Commissione e del ...

Cascavel47 : Ue, Francia mette il veto su adesione di Albania e Macedonia del Nord: negoziati bloccati e discussione rinviata… - fattoquotidiano : Ue, Francia mette il veto su adesione di Albania e Macedonia del Nord: negoziati bloccati e discussione rinviata - IT_FranceFR : Un Sud di #Francia inondato di sole, che scalda il cuore e mette allegria: #Montpellier ?? ??… -