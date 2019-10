Il Segreto trame spagnole | Don Berengario sveste l' abito talare e torna con Marina

Trame Il Segreto dal 20 al 26 ottobre : Fernando torna a Puente Viejo insieme a Maria Elena : Succose anticipazioni giungono dalle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse su Canale 5 da domenica 20 a sabato 26 ottobre. In tale periodo, uno storico personaggio tornerà a Puente Viejo dopo una breve assenza e dichiarerà a tutti di essere cambiato: si tratterà niente meno che di Fernando Mesia, che avrà al suo fianco la sua nuova e ricchissima fidanzata Maria Elena. I problemi continueranno ad essere una costante per Isaac ed Elena che ...

Il Segreto trame al 18 ottobre : Juanote incastra Antolina - Francisca aiuta Adela : Tornano le anticipazioni della soap iberica Il Segreto, riguardanti in particolare ciò che accadrà nelle puntate che andranno in onda il 17 e 18 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:40. A Puente Viejo giungerà Juanote, il ragazzo rintracciato da Isaac, confesserà di essere il padre della creatura che la Ramos portava in grembo. Una prova schiacciante quella portata dall'uomo, e che potrebbe permettere al Guerrero di chiudere una ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 20 al 26 ottobre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 20 a sabato 26 ottobre 2019: Francisca interviene alle “riunioni” per sole donne, spiazzando Adela e Irene con i suoi discorsi. Tuttavia le uditrici, comprese Marcela e Consuelo, iniziano a dare ascolto alle parole della Montenegro. Severo continua a nascondere a tutti quanti di aver chiesto soldi a Prudencio per poter incominciare i lavori nelle risaie e questo crea ...

Il Segreto trame : Antolina ritorna in paese - Elsa affetta da una grave malattia al cuore : Le trame de Il Segreto rivelano che di Antolina Ramos ritornerà Puente Viejo: qui la donna sarà protagonista di un atto piuttosto umano, che sorprenderà gli spettatori della soap opera ambienta interamente in Spagna. L'astuta bionda, infatti, offrirà ad Isaac Guerrero 1200 pesetas per consentire a Elsa Laguna di effettuare un'operazione importante. Il Segreto: Elsa ha un problema al cuore L'assenza di Antolina nel piccolo paese iberico non ...

Il Segreto - trame Spagna : la figlia di Urrutia bacia Matias - sempre più lontano da Marcela : Nuovo appuntamento con le notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, già autrice di "Una Vita". Le trame delle nuove puntate trasmesse in Spagna da domani 14 ottobre, rivelano che Matias Castaneda tradirà sua moglie Marcela Del Molino. Ebbene sì, l'uomo si scambierà un bacio appassionato con Alicia, la figlia di Urrutia entrata nel cast nel corso della dodicesima stagione. Il Segreto: Matias e Alicia sempre più vicini Le ...

Il Segreto - trame Spagna : Isabel inganna Francisca e ordina l'uccisione di Matias : Si prevede una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti della soap opera scritta da Aurora Guerra. Le trame de Il Segreto in onda da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre in Spagna, rivelano che la Marchesa Isabel nasconderà a Francisca Montenegro che suo marito Raimundo le ha fatto visita. Più tardi, la donna farà in modo che la matrona non lasci la tenuta grazie all'aiuto di Antonita. Nel frattempo Matias Castaneda passerà alcune ore con ...

Il Segreto trame 12 e 13 ottobre : Guerrero va via dalla città : I due appuntamenti della soap opera Il Segreto, che andranno in onda nel weekend di sabato 12 e domenica 13 ottobre, saranno caratterizzati da partenze e arrivi a Puente Viejo. Il primo a lasciare la città sarà Isaac. Quest'ultimo, dopo aver scoperto la verità sulla gravidanza di sua moglie Antolina, sarà deciso a mettersi sulle tracce dell'amante della donna. L'uomo non tornerà a casa se prima non avrà scoperto tutto quello che c'è dietro. ...