Renzi sfida Salvini sul caso Savoini | il leghista | “Portatemi una prova” Ma la procura

**Governo : Salvini ‘vinto 2-0’ - Renzi - ‘lascia stare’ - sfida tv continua su social** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – continua via social la sfida tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, in onda stasera a Porta a Porta e registrata nel tardo pomeriggio. Twitta Salvini: “Con tutta l’umiltà del mondo, visto che spetterà a voi giudicare, diverse persone che hanno assistito al confronto fra me e Renzi hanno commentato ‘2 a 0 per Salvini e palla al centro’. Ora aspetto un bel confronto col signor ...

La sfida in tv tra Renzi e Salvini è più wrestling che pugilato : (Foto Fabio Cimaglia-LaPresse) Diciamoci la verità: ce la stavamo anche per scordare, questa sfida televisiva un po’ fuori tempo massimo. O meglio, fra un leader che ha smarrito il feeling col Paese, Matteo Renzi, e un altro che ha smarrito il Paese proprio per seguire quel feeling, Matteo Salvini. Con la scommessa, fallita, di passare subito all’incasso ma la speranza, fondata, di tornare presto al voto e portare a casa quel 33% che di nuovo un ...

Duello tv Salvini-Renzi - sfida di 75 minuti senza regole e con Vespa arbitro. Il confronto diretto voluto dai due Matteo per “oscurare” il governo : Il giorno del Duello televisivo tra Renzi e Salvini è arrivato. Questa sera alle 22.50 si sfideranno i due Matteo, lo faranno nel salotto di Porta a Porta con a disposizione 75 minuti. Il confronto non avverrà in diretta tv ma sarà registrato negli studi di via Teulada a Roma alle 18. In ogni caso rischia di “coprire” quello che nelle stesse ore arriverà da Palazzo Chigi in materia di manovra finanziaria. E d’altra parte il ...

Renzi e Salvini si sfidano in tv : cosa può succedere e perché un confronto proprio ora : L'atteso confronto/scontro televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini andrà in onda questa sera su Rai 1: la registrazione della puntata di Porta a Porta ci sarà alle 18, la messa in onda alle 22.50 (e poi disponibile in streaming su Rai Play). Non ci saranno supporter né regole ben definite durante il dibattito in cui il padrone di casa, Bruno Vespa, si rivolgerà ai leader di Italia Viva e Lega per dare vita a un duello su tutti i temi ...

Russiagate - la sfida Conte-Renzi congela i Servizi : ma il premier non cede la delega : ROMA Adesso che il Russiagate costringerà il presidente del Consiglio a presentarsi di fronte al Copasir per spiegare gli incontri estivi avuti dal capo del Dis Gennaro Vecchione con...

**Lega : Salvini - ‘Renzi ipocrita - vuole sfida tv ma ha paura di voto’** : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Renzi vuole sfidarmi a duello televisivo, va bene la sfida, ma sfidiamoci alle elezioni vere! paura? Caro il mio ipocrita…”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo **Lega: Salvini, ‘Renzi ipocrita, vuole sfida tv ma ha paura di voto’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

