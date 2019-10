Le proteste in Catalogna condizionano il ' Clasico' | la Liga chiede di giocare a Madrid il

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La situazione in, con leche non si arrestano dopo la sentenza a carico degli indipendentisti, condiziona il calcio in Spagna. La- come scrive la stampa iberica - ha chiesto alla Federcalcio che Reale Barcellona invertano l’ordine dei Classici tra il girone di andata e quello di ritorno e che la partita in programma al Camp Nou il prossimo 26 ottobre si giochi al Bernabéu per motivi di sicurezza.Proprio quel giorno, infatti, è prevista una grande manifestazione a Barcellona per protestare contro le sentenze che hanno condannato i leader separatisti. Se il Comitato della federazione spagnola che si occupa delle competizioni accetterà la proposta della, il “” del girone di ritorno si giocherà l′1 marzo al Camp Nou. Nei prossimi giorni verrà presa la decisione.Pesante il bilancio dei ...

Agenzia_Ansa : #Catalogna: continuano gli scontri a Barcellona. Madrid: 'E' violenza imposta da minoranza' #ANSA - RaiTre : Proteste in #Catalogna, scontri con la polizia, aeroporto di Barcellona occupato: il racconto social a #Timeline c… - Agenzia_Ansa : Proseguono le proteste in Spagna, dopo la sentenza di condanna ai leader separatisti. Notte di scontri a… -