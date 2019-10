Nasce senza occhi e la madre lo abbandona | la storia di Sasha | che è pronto per essere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) Un neonatoto dalla, è in cerca di una nuova famiglia. Ladel piccolosta circolando online da ore. Il neonato è nato a Tomsk, in Russia, ad aprile scorso, con una rara patologia che porta ad uno sviluppo anormale degli. Il bambino è sano come un pesce, ma secondo i medici non sarà mai in grado di vedere. Laperò, il cui nome non è stato rivelato dai media locali, è stata informata della disabilità del bambino nella tarda gravidanza e, come riferisce il Siberian Times, non si è sentita in grado di fornire a suo figlio l’aiuto di cui avrebbe avuto bisogno. Sempre secondo le fonti giornalistiche russe si ritiene cheabbia una forma estrema di sindrome da anoftalmia SOX2 che ha colpito nel mondo solo altri tre bambini. “Non è diverso dagli altri bambini, gioca e sorride come un bimbo sano“, ha spiegato ...

