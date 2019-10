Tennis | ATP 250 Anversa 2019 | Paolo Lorenzi sconfitto nel turno decisivo delle

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Dura un’ora il tentativo didi entrare nel tabellone principale del torneo ATP 250 di, in Belgio. Il senese, che ancora a 37 anni lotta sui campi di mezzo mondo, è statodal francese Gregoire Barrere in due set: 6-1 6-4 il punteggio conclusivo. A meno di ripescaggi sfuma, dunque, la possibilità di avere tre italiani in un tabellone che, oltre a Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, vede al via anche il duo transalpino Jo-Wilfried Tsonga-Gael Monfils, il belga David Goffin e Andy Murray, con lo scozzese che usufruisce del ranking protetto.ha un’unica occasione per dare al match una piega favorevole: sull’1-1 15-30 nel primo set. Da quel momento in poi, è Barrere a mettere il turbo, con due break nel giro di pochi attimi e il conseguente 6-1 che ne deriva in 22 minuti. Il secondo parziale si decide nel quinto gioco, quando il francese ...

