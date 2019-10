Eugenie di York pubblica un video per il suo anniversario | ma taglia Meghan e

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Marina Lanzonediè uno dei membri della famiglia reale più social e per festeggiare il suo primo anno di matrimonio ha postato un filmato con immagini inedite. Presenti mamma, papà e Beatrice, ma tutti gli altri invitati? Mentre il Regno Unito si prepara per il prossimo Royal Wedding, una coppia ha festeggiato il suo primodi matrimonio:die Jack Brooksbank. Per farlo la secondogenita del principe Andrea e Sarah Ferguson ha postato sul suo profilo Instagram un filmino con tutti i momenti più belli del suo gran giorno. Il 12 ottobre 2018ha sposato il suo fidanzato nella cappella di St George del Castello di Windsor, con una cerimonia in pompa magna. Lui indossava l’abito classico, lei uno splendido vestito bianco a maniche lunghe, con profonda scollatura sulla schiena per mettere in bella vista la sua cicatrice, “ricordo” ...

