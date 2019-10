Braccio ferro Renzi-Di Maio su Quota 100 Sconto su ristorante e idraulico | arriva la

Manovra - altri 3 miliardi di coperture Braccio di ferro Pd-M5S su Quota 100 Sconti per chi paga con la carta Le misure : Entrate aggiuntive dalle partite Iva. Il Pd attacca: «I 5 Stelle ha fatto saltare il vertice di maggioranza». Di Maio: no aumento delle tasse, non penalizzare i pensionati

Rugby - Mondiali 2019. Scozia e Federazione - Braccio di ferro : “Il regolamento è ingiusto sulle cancellazioni dei match : Il tifone Hagabis, classificato di categoria 5 (la più elevata), si sta abbattendo sul Giappone e ha condizionato lo svolgimento degli eventi sportivi previsti nel weekend: le prove libere del Gran Premio di Formula Uno sono state posticipate a domenica mattina prima della gara, due partite del Mondiale di Rugby (Italia-Nuova Zelanda e Inghilterra-Francia) sono state cancellate. Raffiche di vento fino a 250 km/h e un acquazzone di dimensioni ...

Dazi : nel mirino vino - pasta - parmigiano Pompeo in Italia - Braccio di ferro con l’Ue : L’export agroalimentare verso gli Usa vale 4 miliardi di euro. Nel mirino prodotti come vino, pasta e formaggi. E il 5% della produzione di parmigiano va oltreoceano. Ecco i possibili effetti di un’applicazione dei Dazi all’Unione Europea da parte degli Stati Uniti

Braccio di ferro Conte-Di Maio sui diritti : Il premier spinge per lo Ius culturae, il ministro teme invece ripercussioni elettorali e frena pure sul «fine vita»

Braccio di ferro M5S-Pd sul taglio dei parlamentari : mercoledì il verdetto sui tempi : Il 25 settembre la capigruppo di Montecitorio dovrà approntare il calendario dei lavori dell'Aula della Camera fino a dicembre. I pentastellati premono per un via libera alla riforma che prevede una riduzione del numero di deputati e senatori entro le prime due settimane di ottobre ma i Dem danno la priorità al raggiungimento di un accordo sulla modifica della legge elettorale e dei regolamenti, operazioni - sottolineano - che si rendono ...

Chiara Ferragni e Quentin Tarantino - Braccio di ferro al boxoffice : C'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a ...

Milano Fashion Week - Benetton dà il via ufficialmente alla settimana della moda (a bordo piscina) e porta in passerella Braccio di Ferro : La Milano Fashion Week si è aperta con un tuffo in piscina (la storica Cozzi, gioiello di architettura degli anni Trenta). In questi ultimi giorni d’estate, complice il clima ancora caldo, Benetton ha portato a bordo vasca la sua “color wawe“, una sfilata che è una vera onda di colore mentre dal trampolino si esibiscono i campioni mondiali Giovanni Tocci, Noemi Batti e Gabriele Auber che, dalla pedana, hanno ...

San Siro - è Braccio di ferro sulla demolizione : San Siro demolizione – E’ un vero e proprio braccio di ferro quello in atto tra Milan e Inter, da un lato, e la politica milanese dell’altro. Come riporta “Il Corriere della Sera”, ieri è andato in scena un incontro tra Scaroni (presidente Milan), Antonello (a.d. Inter) e i rappresentanti del Comune, in vista dell’arrivo […] L'articolo San Siro, è braccio di ferro sulla demolizione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Sottosegretari - ancora Braccio di ferro. Conte chiede di chiudere entro oggi : La maggioranza resta alle prese con il caso Sottosegretari. Si dovrebbe chiudere entro oggi ma il prolungarsi delle trattative ha fatto scattare l'allarme a palazzo Chigi che punta al completamento della squadra di governo per stringere su diversi dossier, a partire da quello della legge di bilancio. E' un caos, sottolinea un ministro, che rischia di dare linfa alla propaganda salviniana. E infatti il leader della Lega chiama in causa ...

Gli occhi del mercato su Draghi Bce - Braccio di ferro a Francoforte : “Deboli prospettive dell'economia, scarsa inflazione nell'area dell'euro (che vale circa la metà del target statutario della Bce al 2%, ndr) e la Brexit imminente”. Giustifica così il quotidiano tedesco “Handelsblatt" le ulteriori “misure di politica monetaria espansiva” Segui su affaritaliani.it

Si complica la partita del sottogoverno. Braccio di ferro Conte-Di Maio sulle deleghe : I numeri in Parlamento sono blindati ma la battaglia è ancora sulle poltrone. Questa volta attorno a quelle del sottogoverno. Il Braccio di ferro si sta consumando su due tavoli e, in entrambi i casi, uno dei due giocatori è Luigi Di Maio, che prova a non farsi schiacciare nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte si è preso la scena a Montecitorio. Dunque, una partita è tra il capo politico e il presidente del ...

Il sindacato degli youtuber è pronto al Braccio di ferro con Google : (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) Anche il lavoro digitale ha le sue regole e le sue unioni sindacali. Così, il sindacato degli youtuber potrebbe presto sedersi al tavolo con Google in Germania per contrattare maggiori garanzie e norme più trasparenti sulle inserzioni pubblicitarie nei video caricati sulla piattaforma e la remunerazione dei creatori di contenuti. Lo si legge in un post pubblicato su Facebook da Jörg Sprave, leader di ...