Manchester United | a rischio la partnership con Chevrolet

L’uomo del giorno - Sir Bobby Charlton : dalla morte sfiorata ai trionfi con Inghilterra e Manchester United : C’è chi dice che il destino siamo noi a costruircelo, chi invece pensa che sia lui a fare il nostro corso decidendolo sin dall’inizio. Di quest’ultimo c’è un esempio ben chiaro, con tanto di nome e cognome: Sir Robert Charlton, per tutti Bobby. L’ex calciatore inglese, che compie 82 anni, è il protagonista della consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’. Alla giovanissima età di 15 ...

Dall'Inghilterra - Daily Mail : 'Allegri allenatore ideale del Manchester United' : Nonostante siano state disputate solo poche partite ufficiali dall'inizio della stagione, tante panchine di società importanti sono a rischio. In Spagna ad esempio Zidane sta incontrando non poche difficoltà così come Tuchel nel Paris Saint Germain mentre in Italia ieri abbiamo assistito alla presentazione di Pioli come nuovo tecnico del Milan, che ha sostituito l'esonerato Marco Giampaolo. Anche in Inghilterra ci sono panchine a rischio, su ...

Calciomercato Juve : vicino l'accordo tra Mandzukic e il Manchester United per gennaio : La cessione di Mario Mandzukic è uno dei temi caldi del Calciomercato della Juventus. Il pupillo di Massimiliano Allegri non è più un giocatore importante dei bianconeri da quando Maurizio Sarri siede in panchina. In questa stagione non è mai stato chiamato in causa, da tempo è ormai certo che dovrà lasciare Torino già durante la prossima finestra di mercato e per lui sono pronte a schiudersi le porte della Premier League. Calciomercato ...

Manchester United - Solskjaer sempre in bilico : si pensa al sostituto e al mercato - occhi anche in Italia : Il futuro di Ole Gunnar Solskjaer resta appeso a un filo. La peggior partenza del Manchester United negli ultimi 30 anni ha messo in discussione la posizione del tecnico norvegese. Il 12esimo posto a +2 sulla zona retrocessione, le zero vittorie nelle ultime cinque partite non possono essere trascurati. Alla ripresa c’è la gara contro il Liverpool capolista a punteggio pieno all’Old Trafford ma potrebbero essere le successive ...

Calciomercato Napoli - Koulibaly nel mirino del Manchester United : la situazione : Calciomercato Napoli, Koulibaly nel mirino del Manchester United: la situazione Calciomercato Napoli Koulibaly| Una partenza da horror per il Manchester United, che adesso sembra praticamente costretto ad intervenire sul mercato a gennaio per provare a sistemare le cose. Oltre che ad un problema offensivo, anche la difesa scricchiola e non poco, e per questo motivo la dirigenza inglese, come riporta Goal.com, pare abbia deciso di puntare ...

Goal.com : Koulibaly nel mirino del Manchester United per la prossima stagione : Il Manchester United torna a puntare su Kalidou Koulibaly. Lo scrive Goal.com. “Lo dicono i numeri. Quello 2019/2019 è il Manchester United peggiore degli ultimi trent’anni, non solo lontano anni luce dalla vetta, ma a pochi passi dalla zona retrocessione. Grossi problemi in attacco, enormi in difesa nonostante l’acquisto di Maguire, il difensore più costoso di sempre. Ora i Red Devils puntano Kalidou Koulibaly”. Il ...

Manchester United - peggior partenza degli ultimi 30 anni : bivio Liverpool - Solskjaer rischia : La peggior partenza degli ultimi 30 anni per il Manchester United. Non proprio un periodo bellissimo per un club storico e glorioso come quello inglese. Se poi ci aggiungiamo che la prossima gara dei ‘Red Devils’ è contro il Liverpool (questo Liverpool, capace finora di vincere otto partite su otto in campionato), la frittata è pronta. rischia di essere un bivio, il prossimo big match di Premier, per l’allenatore Ole ...

Inter - il Manchester United sarebbe pronto a trattare la cessione di Sanchez (RUMORS) : Archiviata la prima sconfitta in campionato, subita ieri contro la Juventus, l'Inter pensa già al prossimo impegno di campionato. I nerazzurri affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium, domenica 20 ottobre alle ore 12:30, in cerca di riscatto anche per tenere la scia proprio dei bianconeri, che ora sono in testa alla classifica con un punto di vantaggio proprio sui nerazzurri. Tornerà in campo dal primo minuto Alexis Sanchez, che ha saltato il ...

Risultati Premier League - 8^ giornata : clamorosi ko di Manchester United e City - la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Si gioca l’ottavo turno del campionato inglese. giornata di Premier che si è aperta con il Tottenham sconfitto a Brighton. Liverpool infinito: Milner su rigore al 95′ regala l’ennesima vittoria ai reds. Di misura il Burnley, cinquina in trasferta dell’Aston Villa. Pari tra Watford e Sheffield. Vittoria casalinga per l’Arsenal. Clamoroso ko interno del Manchester City contro il ...

Diretta/ Az Alkmaar Manchester United - risultato finale 0-0 - : Punteggio deludente : Diretta AZ Alkmaar Manchester United streaming video e tv: quote e risultato live del match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League

DIRETTA/ Az Alkmaar Manchester United - risultato 0-0 - video streaming : Gol annullato : DIRETTA AZ Alkmaar Manchester United streaming video e tv: quote e risultato live del match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League

DIRETTA AZ ALKMAAR Manchester UNITED/ Video streaming tv : arbitra Mazeika : DIRETTA AZ ALKMAAR MANCHESTER UNITED streaming Video e tv: quote e risultato live del match della seconda giornata della fase a gironi di Europa League

Il Guardian : “Allegri studia l’inglese in attesa del Manchester United” : L’edizione cartacea del Guardian dedica un boxino alle manovre inglesi di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus starebbe prendendo lezioni di inglese perché ambisce alla panchina del Manchester United che attualmente però è di Ole Gunnar Solskjaer che non se la passa benissimo. Ieri sera, Allegri era a Londra e ha assistito alla disfatta casalinga del Tottenham contro il Bayern di Monaco: 7-2, con quattro gol di ...

Manchester United - Solskjaer vuole un attaccante : torna di moda Mandzukic della Juventus : Il Manchester United cerca un attaccante dopo le partenze di Lukaku e Sanchez: torna di moda il nome di Mario Mandzukic finito ai margini della Juventus Sembrava destinato al ritorno in Bundesliga, poi indeciso sull’affascinante pista asiatica dell’Al-Rayyan, per ritrovarsi infine bloccato a Torino, ai margini della Juventus. Estate movimentata quella di Mario Mandzukic in cerca di riscatto, ma con una maglia diversa. Troppo affollato ...