Squalificati Serie B | le decisioni del giudice sportivo | stangata per Bandinelli

Squalificati Serie A - i provvedimenti del giudice sportivo : la decisione su Cristiano Ronaldo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione delL’1 ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00 SORIANO Roberto (Bologna): per comportamento scorretto nei ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : in tre fermati per due giornate : Squalificati Serie C – Il giudice sportivo della Lega di Serie C ha squalificato otto giocatori dopo le gare valide per la settima giornata di campionato. 2 giornate Illanes Minucci (Avellino) Bacioterracciano e Liguori (Fermana) 1 GIORNATA Pinto (Giana Erminio) Cinelli (LR Vicenza) Montanari (Rimini) Turchetta (Sudtirol) Danieli (Virtusvecomp) ALLENATORI 2 giornate Tamarro (Pistoiese) 1 GIORNATA Campilongo (Cavese) Tra le società, ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : stangata per Paganini : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo si è espresso in merito ai calciatori da sanzionare dopo la sesta giornata del torneo cadetto. Ecco l’elenco completo. a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA Paganini Luca (Frosinone): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 50° del secondo tempo, ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : due giornate a Koulibaly - chiusa la Curva del Brescia : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: delibera di sanzionare la Soc. Brescia con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : fermati 4 calciatori : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria. b) ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : assenze per Verona e Roma - supplemento di indagini sui cori contro Dalbert : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA KUMBULLA Marash (Hellas Verona): doppia ammonizione per comporta-mento scorretto nei confronti di un ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : sette i calciatori fermati : Squalificati Serie C, le decisione del giudice sportivo: in sette sono stati fermati, di cui due per due giornate. L’elenco completo. 2 GIORNATA Marano (Como) Bovo (Virtus Francavilla) 1 GIORNATA Mondonico (Albinoleffe) Valencia (Cesena) Miracoli (Como) Malomo (Triestina) Lazzari (Vis Pesaro). Tra gli allenatori, due giornate di squalifica per Diana (Renate), Lopez (Viterbese); una giornata e 500 euro di ammenda per Nese (Giana ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : due giornate ad Aramu : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) SOCIETA’ Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere, nel corso della gara, acceso tre fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : stangata per De Paul : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 settembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottiglie di plastica semi piene anche in ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : due turni a Cianci e Nunzella : Squalificati Serie C, il giudice sportivo ha fermato dieci giocatori dopo le gare della terza giornata. CALCIATORI 2 GIORNATE Cianci (Teramo) Nunzella (Virtus Francavilla) 1 GIORNATA Tarantino (Bisceglie) Clemente (Casertana) Barnofsky (Gozzano) Camilleri (Pistoiese) Risaliti (Pontedera) Tirelli (Rieti) Perez (Virtus Francavilla) Baschirotto (Viterbese). SOCIETA’ PRO PATRIA: 5.000 € CASERTANA: 1.000 € CAVESE: 1.000 € POTENZA: 1.000 ...

Squalificati Serie C - le decisioni del giudice sportivo : due giornate per Ricci - multa alla Reggina : Squalificati Serie C – L’ultima giornata del campionato di Serie C ha regalato grande spettacolo, sono arrivate indicazioni in vista del proseguo della stagione. Nel frattempo il giudice sportivo della Lega di Serie C, Pasquale Marino, ha squalificato nove giocatori dopo le gare valide per la seconda giornata di campionato. Due turni di stop per Ricci (Francavilla, per lui anche ammenda di 500 euro) e Silvestri (Potenza), una ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : tre giornate a Piccolo : Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo dopo la seconda giornata del campionato cadetto. Il giudice sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 65 comma 3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.30 del 2 settembre 2019) in merito alla condotta violenta tenuta al 38° del secondo tempo dal calciatore Antonio Piccolo (Soc. Cremonese) nei confronti del calciatore Marco Crimi (Soc. Virtus Entella); ...

Squalificati Serie A - un solo calciatore fermato dal giudice sportivo : la decisione sui cori a Lukaku : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo sui calciatori fermati e quella sui cori razzisti a Lukaku durante Cagliari-Inter. Gara Soc. CAGLIARI – Soc. INTERNAZIONALE Il giudice sportivo, in relazione alla comunicazione della Procura di cori oggetto di notizie di stampa e di emittenti televisive, si dispone a cura della medesima Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio acquisendo elementi anche da parte del ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Mosse e scelte : occhio agli Squalificati - 2giornata - : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: andiamo ad analizzare Mosse e scelte degli allenatori per le partite della seconda giornata, occhio agli squalificati.