Sentenza Cedu sull’ergastolo duro | Maria Falcone | “Non vanifichiamo anni di lotta alla

Fonte : fanpage

(Di martedì 8 ottobre 2019) Esplodono le reazioni della politica dopo ladella Corte di Strasburgo sull'ergastolo ostativo. "Dovremmo essere più gentili con ergastolani, mafiosi e assassini? Mai. Per quanto riguarda me e la Lega il carcere a vita per i peggiori delinquenti non si tocca", ha detto Matteo Salvini., sorella del giudice ucciso dmafia, si è definita preoccupata e ha avvertito contro la peculiarità della criminalità organizzata italiana.

RaiNews : Sentenza della Corte europea dei diritti umani #Cedu sull'#ergastoloostativo in vigore dal 1992 dopo le stragi di m… - FMCastaldo : La sentenza della #CEDU sull'#ergastoloostativo rischia di essere un enorme regalo alla #mafia. Lavoreremo duramen… - fattidinapoli : CEDU: Sentenza chock Corte di Strasburgo per l'Italia. Sindacato Polizia Penitenziaria, 'si ... - -