Nuove serie tv Netflix dal creatore di The Crown | Peter Morgan firma per nuovi progetti

Ecco le Nuove cover Disney per smartphone Samsung Galaxy S10 e serie A : Alzi la mano chi non ha almeno un film Disney nella propria lista dei migliori film da guardare. Se siete fan dei cartoni e dei film prodotti dall’azienda americana e possedete un Samsung Galaxy S10, oggi è il vostro giorno fortunato. Il colosso coreano ha finalmente reso disponibili i nuovi case targati Disney da abbinare all’ultimo smartphone della serie Galaxy, così come a quelli che fanno riferimento alla gamma A. In linea con ...

Basket - i migliori italiani della prima e seconda giornata di Serie A. Andrea Mezzanotte guida la riscossa delle Nuove leve : Dopo la prima settimana di Serie A 2019-2020, si può iniziare a delineare anche il rendimento offerto dall’intero plotone italiano che si è messo in gioco tra martedì e ieri, con numerosi volti nuovi e alcune riconferme piacevoli. Ma andiamo a vedere il tutto nel dettaglio. La principale bella novità della stagione appena iniziata porta il nome di Andrea Mezzanotte. Alla sua seconda stagione a Trento, l’ex Treviglio sta ricevendo ...

6 serie tv Rai da recuperare su Raiplay in attesa delle Nuove stagioni : Negli ultimi anni lo sforzo di Rai Fiction di inseguire gli standard della serialità internazionale con serie tv più innovative e meno appiattite sugli stereotipi dello sceneggiato all'italiana sono innegabili. Piacciano o meno, gli ultimi format della Rai in fatto di serialità stanno assorbendo sempre più le caratteristiche delle serie tv internazionali: dalle ambientazioni nordiche del noir Non Uccidere all'umorismo amaro del medical La ...

Nuove serie su Prime Video a ottobre 2019 - i titoli più attesi da Goliath 3 a Modern Love : Dopo un settembre illuminato dal capolavoro animato di Undone e dal finale musicale di Transparent, diamo uno sguardo alle serie Prime Video in arrivo a ottobre 2019. Si parte il 4 ottobre con il ritorno di Golia - Goliath per una terza stagione. Il drama giudiziario di David E. Kelley e Jonathan Shapiro segue le vicende di Billy McBride (Billy Bob Thornton), avvocato caduto in digrazia e in cerca di redenzione. La sua unica possibilità è ...

Amazon blinda Phoebe Waller-Bridge - siglato accordo milionario per Nuove serie tv : Davvero niente male il 2019 di Phoebe Waller-Bridge. Dopo il successo universale riscosso con la seconda stagione di Fleabag e la montagna di statuette raccolte ai Bafta e agli Emmy, la nuova regina della comedy britannica sigla un contratto multimilionario con Amazon Studios per la creazione e la produzione in esclusiva di nuovi contenuti televisivi. Secondo quanto riportato da Variety, i compensi accordati si aggirano sui 20 milioni di ...

Ascolti Tv USA lunedì 23 settembre : Bene 9-1-1 - discreti i debutti delle Nuove serie : Ascolti tv USA lunedì 23 settembre Ascolti tv USA lunedì 23 settembre – Il 23 settembre è la data scelta dai canali in chiaro americani per far partire la stagione televisiva, di conseguenza torna l’appuntamento quotidiano con gli Ascolti. Vediamo un po’ come è andata la serata di ieri (spoiler: un po’ tutto uguale, tranne qualche sorpresa). Partiamo da FOX, che da quest’anno è un network indipendente visto che ha ...

Nuove serie su Netflix a ottobre 2019 - cosa guardare da Peaky Blinders 5 a Il Metodo Kominsky 2 : Pronti a lasciarci alle spalle un mese all'insegna di The Spy, Unbelievable, Criminal e The Politician, apriamo le porte alle Nuove serie in arrivo su Netflix a ottobre 2019. Il primo ottobre rompe il ghiaccio la seconda stagione di Midnight Diner: Tokyo Stories, una serie tv antologica giapponese ispirata all'omonimo manga di Yaro Abe. Ambientata in un piccolo ristorante notturno di Shinjuku, a Tokyo, la serie prende in esame in ciascun ...

10 libri da leggere - da cui saranno tratte Nuove serie tv : La tendenza delle case di produzione dell'audiovisivo ad adattare libri per il piccolo schermo è letteralmente esplosa insieme all'arrivo delle piattaforme streaming e con la conseguente sovraproduzione di titoli in forma seriale: nonostante non sia un'operazione immune da rischi, tutt'altro, la scelta di creare serie tv a partire da romanzi e racconti è diventata quasi la regola. Avere un'ambientazione già perfettamente costruita, personaggi ...

Le Nuove serie tv dei prossimi mesi : Di alcune parleremo di certo, come "Watchmen" e "The Mandalorian", altre piaceranno solo a qualcuno, altre ancora ce le dimenticheremo presto

Apple Watch Series 5 : prezzi e Nuove funzionalità : Apple rinnova il suo famosissimo smartWatch ora dotato di display Retina always-on, bussola integrata e chiamate d’emergenza...

Prende forma l’alleanza Ryan Murphy-Netflix - annunciate 6 Nuove serie per il 2019-2020 : I primi frutti del sodalizio fra Ryan Murphy e Netflix devono ancora vedersi, ma il prolifico autore e produttore non ha intenzione di perder tempo. Dopo aver divulgato dei dettagli su Hollywood e The Prom e in attesa del debutto di The Politician il 27 settembre, Murphy ha fornito i primi dettagli su alcune nuove produzioni. La prima è una miniserie in dieci episodi, adattamento del musical teatrale A Chorus Line, diretto e coreografato da ...

Nuove serie tv : The Hot Zone - la miniserie di National Geographic con Julianna Margulies : Nuove serie tv: The Hot Zone, la miniserie di National Geographic con Juliana Margulies alle prese con un epidemia potenzialmente mortale per l’umanità. Trama, cast, trailer e curiosità sulla serie. Oggi sul canale americano National Geographic parte la nuova miniserie The Hot Zone con Julianna Margulies. Composta da sei episodi, la serie andrà in onda in tre serate consecutive, il 27, il 28 e il 29 maggio con due episodi a serata. La ...

Le plafoniere Philips Hue della serie Centura e Fugato si mostrano in Nuove immagini : Alcune foto ottenute dal sito di notizie tedesco Smart Lights suggeriscono che Philips amplierà le sue offerte della gamma Hue con nuove plafoniere delle serie Fugato e Centura. La serie Centura è caratterizzata da luci spot da incasso integrate in plafoniere quadrate e rotonde, mentre la serie Fugato offre punti luce piuttosto grandi che possono essere montati a parete o sul soffitto. L'articolo Le plafoniere Philips Hue della serie Centura e ...

Nuove serie Sky a settembre - i titoli più attesi da City On a Hill a Euphoria : Col finire dell'estate le reti e le piattaforme rimpolpano i propri palinsesti e cataloghi con nuovi arrivi e attesi ritorni. In questo senso le Nuove serie in arrivo su Sky a settembre sono un ottimo complemento alla ricca offerta di Netflix e Prime Video per il mese che sta per iniziare. Il primo settembre si parte con la quarta stagione di Angie Tribeca, in onda su Premium Stories e on demand su NOW TV. La serie, ideata da Steve e Nancy ...