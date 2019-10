Governo | Renzi | ' abbiamo sconfitto Salvini con una zampata istituzionale'

**Governo : Renzi - ‘ho dovuto ingoiare accordo con i M5S ma serviva per mandare via Salvini’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Avere mandato a casa Salvini è stata per me una scelta difficile, perché mi sono dovuto mangiare, anzi ingoiare, l’accordo con i 5 stelle, che avrei voluto volentieri evitare”. Così, Matteo Renzi, intervenendo via Skype alla scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Ma ne vado fuori, lo metto nel curriculum avere mandato a casa Salvini”, ha ...

Governo - nuova provocazione Renzi a Conte : “Ceda delega ai servizi”. Orlando : “Ultimatum dalla Leopolda sono come quelli dal Papeete” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo continuano a creare tensioni nella maggioranza di Governo. Prima lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo. ...

Governo : Serracchiani - ‘equilibrio delicato Renzi non rischi grosso’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “Mi auguro che i prossimi giorni ci offrano un Renzi più composto nel suo stare in maggioranza: non basta dire ‘voglio che duri’ e poi prendere a botte il proprio Governo per distinguersi. Matteo sa bene che questo equilibrio è delicato e che a sparare sul quartier generale si rischia grosso”. Lo afferma Debora Serracchiani, vicepresidente dell’Assemblea nazionale del Pd. ...

Governo - Orlando contro Renzi : “Ultimatum della Leopolda come quelli del Papeete. Se qualcuno ha altri disegni lo dica subito” : “Non è che se un ultimatum lo lanci dal Papeete è peggio che se lo lanci dalla Leopolda: gli ultimatum non vanno lanciati, perché sennò si sfascia tutto. Qui in gioco c’è la tenuta della democrazia liberale in questo paese e chi mette in discussione, giocando col fuoco, la tenuta di questo Governo, mette in discussione la tenuta della democrazia liberale di questo paese”. Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ...

Governo - nuova stoccata di Renzi a Conte : “Si occupi dei temi”. Orlando : “Con interviste e ultimatum - si sfascia tutto” : Le strategie e le dichiarazioni di Matteo Renzi che, nelle ultime settimane, hanno messo nel mirino l’esecutivo stanno creando tensioni nella maggioranza di Governo. Dopo lo scontro su Iva e cuneo fiscale, con la richiesta di maggior collaborazione da parte del presidente del Consiglio sul rilancio del Paese e la risposta di quest’ultimo che arriva a mettere in discussione la collaborazione tra le forze all’esecutivo, il leader ...

Matteo Renzi : 'Non siamo contro il Governo - bensì contro l'aumento delle tasse' : "Non abbiamo bisogno di fenomeni ed è inaccettabile che Renzi rimarchi quotidianamente uno spazio politico". E' a questa frase del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che il senatore fiorentino leader di Italia Viva ha risposto con un post su Facebook, sottolineando che il neo partito propone idee innovative. Soprattutto, non possono essere relegati al margine i punti fondanti su cui Italia Viva sta catalizzando tutta la sua attenzione, ...

Matteo Renzi alla Stampa : "Spero che il Governo duri tanto - non lo faccio cadere" : Italia Viva non vuole interrompere il percorso dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte: “Siamo stati i principali sponsor del Governo, perché mai farlo cadere?”, assicura Matteo Renzi in un’intervista alla Stampa.“Noi non siamo contro il Governo, ma siamo contro l’aumento delle tasse - spiega - Questo Governo del resto nasce proprio per non aumentare l’Iva, no?”. E aggiunge: “Noi ...

Conte : "Come posso stare sereno?". Renzi : "Non vogliamo far cadere il Governo - ma no a nuove tasse" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replica a Matteo Renzi che aveva definito un "pannicello caldo" la manovra finanziaria del governo che prevede solo un paio di miliardi da destinare al taglio del cuneo fiscale nel 2020. Il premier ricorda i vincoli di bilancio europei e la strada stretta della flessibilità possibile: oltre il deficit al 2,2% non si può andare, a meno di volersi porre in contrapposizione con ...

Giuseppe Conte - intervista rivelatrice : "Renzi - così non si va avanti". Dopo un mese parla di crisi di Governo : "così cade il governo". Dallo sfogo di Assisi alle interviste al Corriere della Sera e ad Avvenire, Giuseppe Conte mette nero su bianco la faida con Matteo Renzi. "La sfida è lavorare in un clima di squadra. È lavorare tutti insieme. Niente patti a due, se uno ha bisogno di rimarcare ogni giorno uno

Governo : Bellanova - ‘se non aumenta Iva non vince Renzi ma la serietà della politica’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Se non si aumenta l’Iva non vince Renzi ma la serietà della politica di questo Governo che nell’accordo aveva detto che non sarebbe aumentata. Conte non ha niente da temere, noi in queste settimane spesso siamo stati oggetto di polemiche ma abbiamo reagito facendo uno sforzo in più in termini di proposte”. Lo ha detto la ministra per l’Agricoltura Teresa ...

Renzi replica a Conte : “Non siamo contro il Governo - ma contro l’aumento delle tasse” : Continua la polemica a distanza tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. È proprio quest'ultimo a replicare agli avvertimenti del presidente del Consiglio sulla tenuta della maggioranza di cui fa parte: "Noi non siamo contro il governo, anzi: ma noi siamo contro l’aumento delle tasse. E lo abbiamo spiegato bene”.Continua a leggere

Giuseppe Conte - il retroscena. Sfogo privato : "Renzi fa i giochi sporchi alla Salvini - Governo a rischio" : Ormai lo hanno capito tutto: Giuseppe Conte e Matteo Renzi faranno saltare in aria il governo. Il botta e risposta violentissimo tra premier e leader di Italia Viva, con frasi piccatissime dell'avvocato da Assisi (e riferimento allo "stipendio consistente" dell'ex segretario del Pd) ha sbattuto in p

L’ultimatum di Conte a Renzi : “Non sto sereno - smettila o il Governo cade” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lancia una sorta di ultimatum nei confronti del leader di Italia Viva, Matteo Renzi: "Se uno ha bisogno di rimarcare uno spazio politico ci precluderà di poter andare avanti. È inaccettabile”. Per questo motivo Conte, riferendosi al senatore di Iv, afferma di non poter stare sereno.Continua a leggere