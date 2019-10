Parma-Torino | Inglese decisivo! La rivelazione di D’Aversa è sorprendente | “aveva la

VIDEO Parma-Torino 3-2 - Highlights - gol e sintesi : Inglese fa esplodere il Tardini nel finale : La sesta giornata di Serie A si è chiusa con un pirotecnico posticipo del lunedì sera. Al Tardini il Parma supera per 3-2 il Torino in un mach ricco di emozioni e colpi di scena. Subito in vantaggio gli emiliani con Kulusevski, poi la rimonta granata firmata Ansaldi e Belotti. In mezzo c’è anche il rigore sbagliato da Gervinho, ma sul finire del primo tempo pareggia Cornelius. Nel finale poi Roberto Inglese torna al gol e regala tre punti ...

Pagelle e Highlights Parma-Torino 3-2 : Inglese fa volare i ducali - ai granata non basta Sirigu : Pagelle PARMA TORINO- Posticipo della 6^ giornata di Serie A pronto ad entrare nel vivo con Parma e Torino pronti a darsi battaglia sul campo del Tardini. Come accennato in mattinata, poche novità di formazione per D’Aversa e Mazzarri, ma occhio ad alcuni retroscena. Verdi potrebbe scendere in campo dal primo minuto al fianco di […] L'articolo Pagelle e Highlights Parma-Torino 3-2: Inglese fa volare i ducali, ai granata non basta ...

Belotti non basta - Torino battuto a Parma : Cinque reti, un rigore sbagliato da Gervinho, una traversa scheggiata da Hernani e due espulsioni, una addirittura di Mazzarri per somma di ammonizioni. Lo spettacolo non e' certo mancato al Tardini fra Parma e Torino. Risultato finale 3-2 per gli emiliani, capaci di sbagliare un penalty ma alla fine, giustamente, vincenti. La rete decisiva al 43' del secondo tempo con Inglese, dopo un primo tempo ricco di occasioni e una ripresa con un leggero ...

Serie A - il Parma supera Torino con un 3 a 2 : decisivo il gol di Inglese al 43esimo : Il Parma supera 3-2 nel finale il Torino nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Primo tempo scoppiettante e ricco di colpi di scena. Botta e risposta nei primi dieci minuti con le reti di Kulusevski da un lato e di Ansaldi, di testa, dall'altro. Al 29' Bremer, già ammonito, commette fallo di

Torino – Mazzarri sincero dopo il ko col Parma : “siamo stati autolesionisti! E’ girato tutto storto” : Torino ko contro il Parma nel posticipo della sesta giornata di Serie A: il commento di Walter Mazzarri Brutto ko questa sera, nel posticipo della sesta giornata di Serie A per il Torino: i granata hanno ceduto al Parma 3-2, con una rete di Inglese negli ultimissimi minuti. sincero e diretto, Mazzarri ha così commentato la partita: “facciamo quasi tutto noi, abbiamo commesso delle ingenuità assurde. Eravamo in dieci, e siamo andati ...

Parma-Torino - parola agli allenatori : D’Aversa soddisfatto - Mazzarri rammaricato : Inglese nel finale decide l’emozionante posticipo del lunedì di Serie A tra Parma e Torino. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole dei due tecnici D’Aversa e Mazzarri. D’AVERSA – “La squadra ha fatto un’ottima gara, ci siamo trovati sotto in una partita in cui abbiamo creato tantissimo, ma i ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine. Perché Inglese in panchina? Stanotte aveva 39,3° ...

Parma-Torino 3-2 : gara ricca di emozioni : Brutta serata per Mazzarri. Al Tardini succede di tutto, il Parma vince in extremis 3-2, spreca un rigore, sfrutta dopo

Serie A – Il Torino si difende - ma non basta : il Parma piega i granata all’87’ : Il Torino piegato dal Parma sul finale: i granata ko nel posticipo della sesta giornata di Serie A Un lunedì sera amarissimo per il Torino: nel posticipo della sesta giornata di Serie A, la squadra di Mazzarri ha ceduto al Parma per 3-2. Al Tardini è stato Inglese, negli ultimi minuti, a decidere il match dopo una partita equilibrata, col Torino sulla difensiva a causa dell’uomo in meno sin dal primo tempo. I granata hanno provato a ...

Parma-Torino - gli highlights del match – VIDEO : Parma-Torino, gli highlights del match Parma Torino risultato e sintesi| La sfida tra Parma e Torino regala grandi emozioni, soprattutto nel primo tempo. Ecco gli highlights del match. Gli highlights di Parma-Torino L'articolo Parma-Torino, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Calcio - Serie A : Parma-Torino 3-2 - Inglese regala la vittoria all’88esimo minuto. Granata in 10 per un’ora : Il Parma ha sconfitto il Torino per 3-2 nel posticipo della sesta giornata di Serie A, i ducali si sono imposti grazie a una rete di Inglese a due minuti dal termine e hanno così conquistato la terza vittoria in campionato grazie alla quale agganciano proprio i Granata all’ottavo posto in classifica con nove punti all’attivo. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 2′: Gervinho vince un duello con Izzo, crossa in mezzo ...

Il Parma ha vinto 3 a 2 contro il Torino nel posticipo di lunedì della sesta giornata di Serie A : Il Parma ha battuto 3 a 2 il Torino nel posticipo di lunedì sera della sesta giornata di Serie A. Per il Parma hanno segnato Kulusevski, Cornelius e Inglese, mentre per il Torino i gol sono stati di Ansaldi e

Parma-Torino 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Kulusevski il migliore - difesa granata da horror [FOTO] : Parma-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Ultima gara di questa sesta giornata di Serie A, il monday night del Tardini tra Parma e Torino. Le due squadre provengono dalle vittorie casalinghe di misura rispettivamente contro Sassuolo (al fotofinish e su autogol) e Milan, in rimonta grazie ad un super Belotti. La partita termina 3-2 con la rete nel finale di Inglese dopo un primo tempo scoppiettante, queste le pagelle della nostra ...

Parma e Torino danno spettacolo - ma la vittoria parla… Inglese [FOTO] : Gol ed emozioni nel primo tempo, più tattica nel secondo. Ma Parma e Torino, nel monday night della sesta giornata di Serie A, danno spettacolo. Il primo tempo si chiude addirittura sul 2-2, con in mezzo un rigore fallito, ma a spuntarla sono i padroni di casa nel finale. Il match si sblocca subito, dopo due minuti. Gervinho, servito in profondità, sfrutta tutta la sua velocità per involarsi tutto solo davanti al portiere e servire ...

DIRETTA/ Parma Torino - risultato 2-2 - streaming video : Sirigu salva ancora i granata! : DIRETTA Parma Torino streaming video e tv: risultato live 2-2, i ducali iniziano alla grande il secondo tempo e Sirigu deve salvare su Gervinho.