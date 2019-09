NBA – Lakers | LeBron James playmaker? L’ammissione di Frank Vogel | “ho visto le partite

NBA – Anthony Davis pazzo dei Lakers : “titolo o sarà fallimento. LeBron? Lo aiuto a vincere e magari rinnovo al ribasso” : Anthony Davis pazzo dei Los Angeles Lakers. Il centro giallo-viola vuole aiutare LeBron James a vincere un nuovo anello e, per far restare la franchigia competitiva, apre alla possibilità di rinnovo al ribasso Prima di iniziare la nuova stagione va chiarita una cosa: Anthony Davis è carico. Il nuovo centro dei Los Angeles Lakers non vede l’ora di far coppia con LeBron James per puntare al primo anello della sua carriera: obiettivo ...

NBA – Lakers - nuovi fondi in arrivo : ‘Disabled player exception’ dopo l’infortunio di Cousins : I Los Angeles Lakers potranno usufruire della ‘Disabled player exception’ in seguito al grave infortunio occorso a DeMarcus Cousins: la franchigia losangelina potrà firmare un nuovo giocatore a 1.75 milioni La sfortuna non sembra voler abbandonare DeMarcus Cousins. Il centro ex Kings, Pelicans e Warriors, ha firmato questa estate con i Los Angeles Lakers, pronto ad unirsi a LeBron James ed Anthony Davis per tentare l’assalto all’anello. ...

NBA – Lakers - lo strano indizio di Wade : “ho smesso - ma sono in forma. Non si può mai sapere…” : Dwyane Wade si è trasferito a Los Angeles dopo il ritiro: l’ex cestista degli Heat ha smesso con l’NBA ma è ancora in forma. Possibile aiuto per i Lakers in stagione? Dwyane Wade ha appeso la casacca al chiodo al termine della passata stagione. La guardia degli Heat ha spiegato di avere ancora qualche anno da poter offrire a buoni livelli, ma di aver preferito un ritiro dignitoso in buone condizioni fisiche. Nel suo futuro ci sarà la ...

NBA – Anthony Davis lavora per migliorare : “ho allenato il mio tiro da 3 - voglio aiutare i Lakers a vincere il titolo” : Anthony Davis pronto a migliorare il proprio tiro da 3 punti: il big man dei Lakers si è allenato tanto in estate per diventare ancora più forte e portare i giallo-viola al titolo Anthony Davis è l’uomo-copertina di NBA 2K20 e in occasione del lancio del nuovo videogioco sul basket americano ha lanciato un chiaro segnale alla lega: i Lakers lotteranno per il titolo. Il big man dei giallo-viola farà coppia con LeBron James per ...

NBA – Lonzo Ball ‘dissa’ i Lakers con una canzone rap e attacca : “si sono sbarazzati di me - se ne pentiranno” : Lonzo Ball pubblica una canzone rap con una strofa contro i Lakers: l’ex playmaker gialloviola arrabbiato per il trattamento subito nella trade che lo ha portato a New Orleans “Lo sai che mi occupo dei miei affari, ma L.A. si pentirà della decisione”, questa strofa, contenuta nella canzone Last Days di Lonzo Ball è un chiaro dissing ai Lakers. L’ex purple and gold ha criticato duramente la trade che lo ha portato a New Orleans ...

NBA – Alex Caruso versione ‘bodybuilder’ sui social - ma è photoshop : test antidoping a sorpresa per il cestista dei Lakers [FOTO] : Sui social spunta una foto di Alex Caruso versione bodybuilder, ma è un fotomontaggio: il cestista dei Lakers riceve un test antidoping a sorpresa! Nei giorni scorsi i social erano letteralmente impazziti per una foto di Alex Caruso, diventata virale in poco tempo. Il motivo? Il cestista dei Lakers sembrava aver messo su un fisico da bodybuilder. Nonostante ci voglia parecchio allenamento anche per loro, non è raro che un giocatore NBA si ...

NBA – Mandato d’arresto per DeMarcus Cousins : il giocatore dei Lakers accusato di violenza domestica : La polizia di Mobile, Alabama, ha emesso un mandto d’arresto per DeMarcus Cousins, accusato di violenza domestica dopo le minacce telefoniche rivolte alla ex fidanzata Nelle ultime ore DeMarcus Cousins è finito al centro di una clamorosa vicenda di cronaca. Il cestista dei Lakers ha minacciato di sparare un colpo in testa alla sua ex se non avesse concesso ai figli la possibilità di andare al suo matrimonio con la nuova compagna. La donna ha ...

NBA – Howard ai Lakers - Shaquille O’Neal lo accoglie alla sua maniera : “Dwight chi? Non lo conosco…” : Dwight Howard torna ai Lakers, ma Shaquille O’Neal continua a non provare molta simpatia per lui: ‘Shaq’ non ricorda nemmeno chi sia! Dopo l’infortunio dello sfortunato DeMarcus Cousin, i Los Angeles Lakers sono corsi ai ripari vagliando diversi profili per occupare lo spot di centro. La scelta è ricaduta su Dwight Howard per quello che, nonostante la forma fisica e l’hype intorno siano molto diversi, ...

NBA - i Los Angeles Lakers corrono ai ripari dopo l’infortunio di Cousins : i gialloviola valutano un clamoroso ritorno : La franchigia di Los Angeles potrebbe riportare in gialloviola Dwight Howard, che andrebbe a prendere il posto dell’infortunato DeMarcus Cousins I Los Angeles Lakers tornano sul mercato, costretti a rimpiazzare DeMarcus Cousins dopo il brutto infortunio capitatogli negli scorsi giorni. La franchigia gialloviola avrebbe individuato in Dwight Howard il giocatore ideale per sostituire ‘Boogie’, costretto a rimanere lontano ...

NBA – Infortunio DeMarcus Cousins : lesione del crociato per la stella dei Lakers : Ancora un Infortunio per DeMarcus Cousins. Il cestista dei Lakers si è procurato la lesione del crociato durante un allenamento con i suoi nuovi compagni DeMarcus Cousins è ripiombato nell’incubo. Il neo centro dei Lakers dovrà fare i conti con un brutto Infortunio nelle prossime settimane. Stando a quanto riporta l’insider NBA Shams Charania, ‘Boogie’ si sarebbe procurato la lesione del crociato. L’insider ...