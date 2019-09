Mario Draghi lancia l' allarme sul rallentamento della crescita economica nell' Eurozona

Mario Draghi tagli i tassi e ne fanno le spese le banche. Ma il conto lo pagheranno i clienti : Gli interessi negativi decisi dalla Bce hanno eroso i guadagni degli istituti di credito che ora dovranno cercare di fare margine sui clienti. E, anche per colpa delle nuove tecnologie, dietro agli sportelli ci sono altri licenziamenti in vista

Quantitative Easing 2 - la vendetta : Mario Draghi ci riprova - ma non salverà l’Europa : 20 miliardi al mese: questa la quantità di denaro che la Bce pomperà nell’economia dell’Eurozona per evitare il rischio recessione. Una medicina necessaria e tempestiva, ma non risolutiva. Perché non risolvere nemmeno un problema dell’economia europea. Per farlo, è necessario che la politica batta un colpo.Continua a leggere

Negli scatoloni di Mario Draghi : In esclusiva per Huffpost un brano estratto dal libro “Questa non è l’Italia” del giornalista Alan Friedman. Pubblicato da Newton Compton, il testo sarà in libreria dal 9 settembre. In alto, sovrastante la città di Francoforte, nell’ex quartiere popolare di Ostend, un imponente grattacielo grigio di centottantacinque metri svetta accanto alla riva destra del fiume Meno, innalzandosi sulle ...

Francesco Acquaroli interpreta Mario Draghi in “Adult in the Room” di Costa -Gravas : Francesco Acquaroli, interpreta Mario Dranghi in”Adults in the Room” di Costa-Gavras, in prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia