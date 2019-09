Levante | le date dell’instore tour di “Magmamemoria”

EIEAD_ : SAVE THE DATE! COSA: La Blue Economy nel Mediterraneo QUANDO: Giovedì 19 settembre 2019 DOVE: Bari, Fiera del Levan… -

(Di lunedì 23 settembre 2019) Da segnare in agenda ;): ledell’instoredi “Magmamemoria” News Mtv Italia.

Dalla Rete Google News

Il Nuovo Levante

«Dare da mangiare agli uccelli per loro può essere fatale, non fatelo»: l'appello della Lipu si rinnova con l'inizio dell'autunno. «Cibi giusti per la sua dieta ...