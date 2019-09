“La mia gravidanza?” Jasmine Carrisi fa chiarezza a Domenica Live e racconta a tutti

Aron Eisenberg morto : è stato Nog in Star Trek - distrutta la moglie “La mia California” : morto Aron Eisenberg, interpretò Nog in Star Trek: Deep Space Nine Aron Eisenberg è morto all’età di 50 anni. L’attore è noto per il ruolo di Nog in Star Trek: Deep Space Nine ma i più informati ne ricorderanno le altre parti nella serie TV Straight Up e in Tales from the Crypt. In Star […] L'articolo Aron Eisenberg morto: è stato Nog in Star Trek, distrutta la moglie “La mia California” proviene da Gossip e Tv.

Fiorentina – Ribery a cuore aperto - il francese racconta la sua difficile infanzia : “La gente mi guardava e diceva che la mia cicatrice era orrenda” : La grande forza d’animo di Ribery: il calciatore francese della Fiorentina racconta la sua difficile infanzia causa della cicatrice sul volto Ribery è il colpaccio della Fiorentina del mercato estivo: il calciatore francese ha deciso di sposare il progetto viola ed iniziare una nuova avventura in Italia. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Ribery si è lasciato andare, raccontandosi a cuore aperto ai microfoni di Canal ...

Rugby - Mondiali 2019. O’Shea : “La mia Italia non è questa - siamo delusi”. Parisse : “Non siamo contenti ma abbiamo vinto” : L’Italia ha sconfitto la Namibia per 47-22 ai Mondiali 2019 di Rugby, esordio vincente per la nostra Nazionale che ha messo a segno sette mete conquistando anche il punto di bonus ma la prestazione degli azzurri in Giappone non ha incantato. Sergio Parisse e compagni hanno faticato a ingranare, sono sembrati sottotono contro un avversario oggettivamente modesto e hanno avuto delle difficoltà a esprimere il loro gioco: bisognerà ...

Moto d’acqua - Salvini : “Lasciate in pace i poliziotti - è colpa mia”. E punzecchia Conte : “In tanti mi scrivono di Conte, ma io non conosco Conte. Conosco solo l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, e lo dico da milanista a pochi giorni dal derby, Altri Conte degni di rispetto non ne conosco”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook. Poi ha continuato parlando del caso della Moto d’acqua: “Lo dirò a quel procuratore: se la prenda con me, se errore c’è stato è il mio e ...

Programmatore a Londra. “La mia azienda mi fa sentire apprezzato. In Italia difficile arrivare a fine mese” : “Da quando me ne sono andato dall’Italia sono stato insultato in ogni modo. Per aver tradito la patria, per aver ‘portato via’ le mie competenze. Mi sono sentito ripetere che, in fondo, avevo scelto la strada più semplice. Ma partire non è per niente facile”. Per Marco Giulio Camurri, Programmatore informatico di 40 anni e grande appassionato di giochi di ruolo, il trasferimento è stato “un salto nel buio, dove ho lasciato ...

Basket - Meo Sacchetti : “La mia Italia è da 6 - 5. Per alcuni giocatori ci sarà sempre spazio. Spagnolo è un nostro orgolgio” : Il Mondiale di Basket per l’Italia si è chiusa orma da qualche giorno. Fatale agli azzurri la sconfitta con quella Spagna capace poi di battere la Serbia. Ad ormai mente fredda e senza l’adrenalina del momento, Meo Sacchetti ha raccontato tutta l’esperienza azzurra in un’intervista a Tuttosport: “Dal punto di vista dell’esperienza personale e credo di squadra è stato bello, innanzitutto perchè ci siamo ...

Autonomia - il ministro Boccia : “La faremo rispettando la Costituzione - c’è già punto d’incontro” : “L’Autonomia è dentro la Costituzione: la faremo, rispettandola. C’è già un punto d’incontro su questo tema”. Così Francesco Boccia, neoministro per gli Affari regionali, entrando al Quirinale per il giuramento. L'articolo Autonomia, il ministro Boccia: “La faremo rispettando la Costituzione, c’è già punto d’incontro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sebastian Vettel F1 - GP Italia : “La mia ambizione? Vincere con la Ferrari - è una pista unica al mondo” : La Ferrari si sta preparando ai festeggiamenti per i 90 anni che andranno in scena domani in Piazza Duomo a Milano ma questa è anche la settimana che conduce all’attesissimo GP d’Italia, in programma domenica 8 settembre sul circuito di Monza. Il Cavallino Rampante, capace di rompere il digiuno di successi stagionali grazie alla magia di Charles Leclerc a Spa, spera di poter festeggiare sul circuito brianzola e di regalare una nuova ...

“La mamma di Zaniolo è una puttana” - la risposta di Francesca Costa : “Nicolò ha reagito - a mia figlia ho spiegato…” : Insulti prima e durante il derby di Roma, la madre di Zaniolo risponde a tono: Francesca Costa felice per la reazione di suo figlio in campo, È stato un derby di Roma dal clima alquanto pesante per la famiglia Zaniolo. Nicolò, come ogni giocatore importante che si rispetti, è stato bersagliato dai tifosi avversari addirittura anche prima della partita. Cori e insulti si sono sprecati fin dal raduno dei tifosi laziali a Ponte Milvio, nel ...

Taylor Mega sfogo : “La mia vita non è una passeggiata” : Momenti difficili per l’influencer Taylor Mega, una confessione inaspettata Anche la vita di Taylor Mega può essere faticosa? A detta della famosa influencer sì: non è sempre facile apparire senza difetti, al massimo della forma fisica. Non appena ha lasciato Catania – dove ha trascorso le sue vacanze -, ha immediatamente pensato di andare in […] L'articolo Taylor Mega sfogo: “La mia vita non è una passeggiata” ...

“La mia più grande paura”. Chiara Ferragni si confessa per la prima volta : le sue intime rivelazioni : Anche Chiara Ferragni ha un lato umano, mortale, comune. Appare sempre austera, altezzosa, inarrivabile sui social e invece sotto quella scorza di mondanità e fascino, ecco che batte un cuore molto tenero e un animo ultra sensibile. La web influencer più famosa d’Italia ha infatti raccontato molte cose della sua vita privata, scavando nel passato e soprattutto nel suo interno, parlando di sogni, paure e progetti. Con parole che ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “La mia priorità è finire la gara senza cadute” : Si è ripresentato in condizioni piuttosto difficili, Jorge Lorenzo, in queste prove libere del GP di Gran Bretagna. Lo spagnolo, dopo la caduta di Assen, è tornato in pista quest’oggi a Silverstone, anche se è ben diverso il suo stato d’animo rispetto al solito. L’iberico, infatti, sta cercando non tanto la prestazione, quanto la fine della gara, poiché è chiaramente ancora in scarsa forma a causa del recupero che sta ...

Patrick Dempsey premiato per l’impegno al fianco dei malati di cancro : “La mia missione di vita” : Dottore in tv, benefattore nella vita: Patrick Dempsey è stato premiato per il suo impegno al fianco dei malati di cancro coi centri di assistenza per pazienti oncologici che ha creato nel Maine. L'ex interprete di Derek Shepherd in Grey's Anatomy ha ricevuto il suo premio durante la 34a edizione del Food & Wine Benefit California Spirit della American Cancer Society durante lo scorso fine settimana, quando gli è stato assegnato ...