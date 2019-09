Telelombardia | Fabio Ravezzani caccia in diretta un altro opinionista video

Fonte : blogo

(Di domenica 22 settembre 2019) A pochi giorni dallata di Luciano Passirani per un'espressione razzista su Lukaku, il direttore diha mandato via inun, stavolta per una bestemmia pronunciata su QSVS (in onda sull'emittente milanese e in simulcast su Top Calcio 24).Lo sfortunato è Cesare Pompilio, che mercoledì sera a causa di un'esultanza eccessiva per il secondo goal della Juventus contro l'Atletico Madrid in Champions League, si lascia andare ad un'espressione ingiuriosa (che tuttavia sembra sentirsi solo in studio). A quel punto il conduttore del programma, Mauro Suma, rivolgendosi al direttore: ", è meglio che non ti ripeto cosa ha detto!". ‘Maledetti pezzi di merda’ #pompilio pic.twitter.com/dAanXgpv1a — Morrri (@dbinfame) September 18, 2019inun) ...

