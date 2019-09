Più analisi | meno frenesia | Così sarà il nuovo SkyTg24

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) Laura Rio Il direttore De Bellis lancia una serie di approfondimenti al fianco delle «news»: «L'ultravelocità si è spostata sui social» Addio al «rullo» delle news e grande spazio all'approfondimento. In un mondo in cui tutto gira a velocità massima, troppa, schizofrenica, tanto da creare confusione più che chiarezza, Sky Tg24 vuole tirare un po' il freno. Ma non certo per dare un servizio inferiore ai suoi spettatori, anzi per aiutarli a capire meglio, per indirizzarli verso le notizie che meritano interesse in mezzo a tutta la fuffa che gira nei social e sui siti. È questo l'obiettivo della nuova versione della rete all news diretta da gennaio da Giuseppe De Bellis, ex condirettore e firma del nostro Giornale. L'impronta della sua guida si vedrà da lunedì. La scelta è quella di dare molto spazio ai programmi di approfondimento, dall'alba alla notte, senza dimenticare ...

