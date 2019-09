Italia Viva | Salvini | ‘Conzatti si vergogni’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Quella senatrice di Forza Italia, ma che vergogna… FI, eletta in Trentino con decine di migliaia di voti e poi va con Renzi. Ma non si vergogna nemmeno un po’ ad aver rubato fiducia dei trentini? Senatrice, non si vergogna?”. Lo dice Matteoin diretta Fb a proposito della senatrice Donatella Conzatti passata con Italiadi Matteo Renzi.L'articolo, ‘Conzatti si vergogni’** CalcioWeb.

matteosalvinimi : Dopo anni di balle, tradimenti e pugnalate per cercare di rimanere aggrappato al potere, Renzi ha ancora il coraggi… - marcotravaglio : SOZZONI Mentre la casta stampata e politica si fa le pippe sul “nuovo” partito di Renzi, una natura morta comicamen… - matteorenzi : Buongiorno. Ecco la puntata di #PortaaPorta di ieri. Contento dell’ottima audience e dei vostri commenti. Viva l’It… -