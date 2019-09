Il Teatro Del Monaco apre con Butterfly e Paolini

Sicilia : a Taormina e Naxos apertura serale straordinaria e gratuita del Teatro Antico e del Museo : Anche il Parco Archeologico Naxos Taormina partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2019). Per l’occasione sabato 21 settembre è prevista l’apertura serale straordinaria – e totalmente gratuita – sia del Teatro Antico di Taormina che del Museo archeologico di Naxos. I due siti saranno a disposizione dei visitatori dalle ore 19 e fino alle 22. Un’occasione eccezionale per una indimenticabile passeggiata serale in uno dei ...

La Stagione del Teatro Vascello 2019 2020 di Roma : Una Stagione ricca di novità quella del Teatro Vascello, frutto di un lavoro appassionato alla ricerca non solo di grandi titoli e grandi interpreti ma di sempre motivate e mai casuali scelte programmatiche. Un disegno di ampio respiro, con proposte diverse tra loro ma tutte riconducibili a un progetto culturale unitario sotto il segno della qualità. Mai più soli è lo slogan della Stagione 2019 – 2020 che individua nel Teatro il luogo ...

Sicilia - ecco l’ultimo gioiello di Taormina : l’Odèon - il “fratellino minore” del Teatro Antico : Era destinato a spettacoli, concerti, recital teatrali e concorsi musicali. Ma anche a conferenze, letture pubbliche e, certamente, anche a riunioni politiche fra i vertici cittadini. Parliamo dell’Odèon di Taormina, deliziosa miniatura di un Antico Teatro coperto nel cuore del borgo, alle spalle della Chiesa di Santa Caterina e poco distante dal monumentale Teatro Antico. l’Odèon, dopo un accurato intervento di messa in sicurezza e restauro a ...

Pontida - il video racconto della giornata tra cuori immacolati - rabbia e colpi di Teatro. Salvini officia il rito collettivo : “Prendetevi per mano” : “L’odio e la paura non abitano a Pontida. Rispondiamo agli insulti con i sorrisi”. Dal palco di Pontida, il leader leghista Matteo Salvini arringa le migliaia di persone che sono arrivate per l’annuale raduno della Lega. Una frase che sembra rimanere inascoltata. I nomi di Conte e Di Maio sono accolti dai cori “buffoni, buffoni” mentre il video giornalista Antonio Nasso è stato aggredito con un pugno sulla ...

Casting di MG Fiftyone per un film - uno spot e un video per la TV e del Teatro Massimo : Casting aperti, a cura di MG Fiftyone per un film da girare a Roma, uno spot e un video per una nota trasmissione televisiva. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per il coro del Teatro Massimo di Palermo. MG Fiftyone Per la realizzazione di un nuovo film l'agenzia MG Fiftyone cerca uomini e donne di età comprese tra 18 e 70 anni e con domicilio nella Capitale. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Roma il prossimo 16 ...

Andrea Bocelli - il concerto al Teatro Del Silenzio di Lajatico il 14 settembre su Rai 1 : Sabato 14 settembre, in prima serata tv, Rai 1 manda in onda la quattordicesima edizione del "Teatro del Silenzio", il classico evento musicale annuale che si svolge a Lajatico, in provincia di Pisa, e che ha come protagonista Andrea Bocelli. Quest'anno lo spettacolo è intitolato "Ali di libertà", come la canzone che apre il suo ultimo cd "Sì". La serata sarà presentata da due celebri personaggi del cinema e della televisione e vedrà Bocelli ...

Napoli aspetta il maestro Zubin Metha : due date al Teatro San Carlo per l’anteprima della Stagione Sinfonica : Visionarietà, bene comune, valori culturali e sociali: caratteristiche che hanno spinto il gruppo di eccellenze imprenditoriali del territorio campano alla partecipazione del progetto di potenziamento della Stagione Sinfonica del Teatro di San Carlo. Si chiama appunto “Concerto d’imprese” e con questo titolo armonico e suggestivo ci restituiscono tanta fiducia, orgoglio e un bel senso di appartenenza alla nostra città e alla nostra regione. Uno ...

Scenari Casamarciano - 6 settembre via al festival del Teatro : in programma anche Cammariere : Partirà ufficialmente domani la rassegna di arte teatrale 'Scenari Casamarciano', organizzata dal comune di Casamarciano, guidato dal sindaco Andrea Manzi. Ricco e variegato il cartellone della manifestazione, che vedrà la partecipazione di volti noti della musica e del cinema italiano. Dieci giorni di spettacoli, eventi, omaggi musicali e galà di moda in una location d'eccezione di grande interesse storico. 'Casamarciano diventerà un punto di ...

È morto Cosimo Cinieri - massimo esponente del Teatro italiano : Marco Della Corte Dell'attore si ricorda il celebre sodalizio con Carmelo Bene, Cinieri lavorò sia in campo teatrale che cinematografico, indimenticabili le sue versioni di Otello e De Sade Cosimo Cinieri, uno dei più rilevanti esponenti del teatro italiano, è morto dopo una lunga malattia. L'attore nacque nel 1938 a Taranto e di lui è celebre il sodalizio con Carmelo Bene, con cui divise per anni la scena come comprimario. Tra i ...

Palermo - dopo i “dubbi” il ministro Bonisoli conferma il fratello del vicesindaco come soprintendente del Teatro Massimo : Francesco Giambrone resta al timone del Teatro Massimo di Palermo, Oggi pomeriggio il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ha firmatoi il decreto di nomina del sovrintendente dell’ente lirico dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla sua conferma. Il 14 agosto, dopo i dubbi sollevati dal ministro, il Consiglio di indirizzo si è riunito e ha confermato ancora una volta all’unanimità la scelta di Giambrone. Oggi la ratifica del ministro ...

Svizzera : crollo di massi a Bregaglia - Teatro della maxi frana del 2017 : crollo di massi dal pizzo Cengalo, teatro della frana del 23 agosto 2017 in cui persero la vita 8 escursionisti, una delle più devastanti degli ultimi 130 anni in Svizzera: le autorità comunali di Bregaglia, nel cantone dei Grigioni, lo hanno confermato all’agenzia Keystone-Ats, chiarendo che non si rileva al momento una situazione di pericolo. Il sindaco del Comune di Bregaglia Anna Giacometti rassicura sulla situazione: “Si tratta ...

II Teatro dell’opera di San Francisco ha cancellato un concerto di Placido Domingo - dopo le accuse di molestie sessuali : II teatro dell’opera di San Francisco ha cancellato un concerto speciale del celebre cantante d’opera Placido Domingo, che è stato accusato di molestie e violenze sessuali da nove donne nell’ambito di una lunga e dettagliata inchiesta di Associated Press. Il concerto

Palermo - da Bonisoli dubbi su rinnovo del soprintendente del Teatro Massimo : “Fratello del vicesindaco di Orlando” : Il ministro dei Beni culturali avanza dubbi sul rinnovo del soprintendente del Teatro Massimo di Palermo. Il motivo? È fratello del vicesindaco. Il primo cittadino, però, definisce pretestuose le perplessità avanzate da Roma. Botta e risposta a distanza tra Alberto Bonisoli e Leoluca Orlando, che è anche di diritto presidente della fondazione lirica Teatro Massimo. A innescare la miccia la lettera inviata dal ministro sulla riconferma di ...

Il gusto del Teatro : fondi in arrivo per Scisciano - San Vitaliano e Mariglianella : Un'occasione importante per tre comuni dell'hinterland dell'area nolana, ovvero San Vitaliano, Scisciano e Mariglianella, che si sono aggiudicati dei fondi regionali per promuovere l'arte teatrale, tramite il progetto "Il gusto del teatro". Una grande opportunità per dare un nuovo slancio alla vita culturale e sociale dei tre piccoli centri della Città Metropolitana di Napoli. Il progetto 'Il gusto del teatro' Si tratta di un progetto finanziato ...