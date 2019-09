Ilary Blasi e Alvin per la presentazione di Eurogames

Ilary Blasi : "L'Europa si mette in gioco (senza frontiere) Ma niente politica..." - : Laura Rio Ilary Blasi condurrà la trasmissione-sfida tra l'Italia e i paesi del Continente (Russia inclusa) «Ma sì, ho messo in piedi tutto questo circo per far vedere la tv ai miei figli, a loro non piace guardarla». Con la sua consueta spontaneità, che talvolta sconfina nell'ingenuità, Ilary Blasi spiega scherzando il «vero» motivo per cui da domani, insieme ad Alvin, condurrà su Canale 5 lo show Eurogames. E' una riedizione in ...

Eurogames - Ilary Blasi e Alvin a Blogo : "Siamo il pubblico in prima linea" : A margine della conferenza stampa di presentazione di Eurogames, che si è tenuta oggi a Milano e che vi abbiamo raccontato in diretta, Alvin e Ilary Blasi si sono prestati a rispondere, tra il serio e il faceto, alle nostre domande. Ecco cosa ci hanno detto. Eurogames conferenza stampa Tutte le dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione di Eurogames. prosegui ...

Ilary Blasi - seno senza precedenti : come si presenta alla conferenza di Eurogames : Ilary Blasi alla presentazione ufficiale di Eurogames è una bomba. Il vestito marrone aveva una scollatura generosissima dalla quale balzava fuori un seno che così non si era mai visto prima, per citare una celebre canzone di Max Pezzali. Il bordino color carne creava poi un effetto ottico da capogi

Eurogames - 300 concorrenti e 6 Paesi tutti per Ilary Blasi : Da giovedì 19 settembre Ilary Blasi torna in prima serata su Canale5 con il game-show Eurogames, la rivisitazione 2.0 dello storico format Jeaux Sans Frontiers. La sfida tra le nazioni d'Europa che tra gli anni Settanta e Novanta ha appassionato il pubblico italiano e non si ripresenta con una nuova veste ancora più accattivante. Saranno 300 i concorrenti in gara, divisi in trenta squadre, e si contenderanno un unico posto per la vittoria ...

Ilary Blasi - Alvin rompe il silenzio : “Tra me e lei è nata…” : Euro Games, Alvin confessa: “Tra me e Ilary Blasi è nata un’amicizia vera e sincera” Intervistato da DiPiù TV Alvin, che si prepara al debutto con Euro Games in prima serata su Canale 5, ha confessato: “Tra me e Ilary (Blasi, ndr) è nata un’amicizia vera e sincera da subito.” Alvin, infatti, ha risposto alla domanda del giornalista che insinuava se tra lui e Ilary Blasi ci fosse stata in passato molto più ...

Ilary Blasi - gaffe a Verissimo : «Farfallina? No io ho la farfallona». Gelo - ma la Toffanin insiste : «Capita la battuta?» : Ilary Blasi a Verissimo infila una gaffe hot dietro l’altra. Ospite di Silvia Toffanin, già dall’entrata in studio non riesce a contenere la sua carica esplosiva. Il primo ingresso nella trasmissione che stiamo seguendo su Leggo.it, infatti, è fuori scaletta: la Blasi ruba la scena alla padrona di casa per presentare l’ospite Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici. Vestita di un abito tailleur con un ...

Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi? «Abbiamo iniziato a baciarci solo da due anni» : Ilary Blasi scherza sulle tante voci di gossip che da ormai tanti anni riguardano lei e il marito, Francesco Totti: «Prima non facevamo che litigare, da due anni invece abbiamo iniziato a baciarci». Sono una delle coppie più famose ed amate d’Italia, eppure non tutto di ciò che viene raccontato corrisponde realmente a ciò che avviene all’interno della loro splendida famiglia: Francesco Totti e Ilary Blasi sono due persone semplici, ...

Verissimo - Ilary Blasi : “Io ho la farfallona”. Le gag con Silvia Toffanin impazzano in rete (e in molti chiedono che le due conducano un programma insieme) : Ilary Blasi e Silvia Toffanin hanno un’intesa che in video (e probabilmente nella vita, visto che le due sono molto amiche) funziona alla perfezione. Sarà che le loro caratteristiche sono opposte: elegante, professionale, lontana anni luce dalle dinamiche della tv trash una, solare, “caciarona” e sempre pronta alla battuta, anche con doppi sensi non tanto nascosti, l’altra. Così ieri durante la puntata di Verissimo, ...