F1 | Mondiale 2019 | Sebastian Vettel e l’allergia alla guida sovrasterzante Sviluppo

Ascolti TV | Social Auditel 15 settembre 2019 Barbara D’Urso riparte in testa alle tendenze “Live Non è la D’Urso” trend Mondiale : Social Auditel 15 settembre 2019: Live Non è la D'Urso trend mondiale riparte alla grande la nuova stagione Social di Live Non è la D’Urso dopo gli ottimi Ascolti tv e Social della prima edizione ...

F1 - GP Singapore 2019 : Charles Leclerc - da rookie a stella lucente. Con la macchina giusta è da Mondiale nel 2020 : Quando un anno fa la Ferrari ufficializzava l’approdo di Charles Leclerc al posto di Kimi Raikkonen molti tifosi e addetti ai lavori avevano storto il naso, accusando la scuderia di Maranello di lascia un “usato sicuro” per un salto nel buio con un 21enne che non aveva che disputato un campionato di Formula Uno. Anche le prime uscite avevano rafforzato questa idea, anche se in Bahrein il monegasco era arrivato ad un passo dalla ...

NOAA : “Il 90% della popolazione Mondiale ha vissuto l’estate più calda mai registrata - il 2019 finora è il 3° anno più caldo di sempre” : L’emisfero settentrionale, che ospita il 90% della popolazione mondiale, ha vissuto la sua estate meteorologica più calda mai registrata, a pari merito con il 2016, hanno annunciato gli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Dall’inizio dell’anno ad ora, il 2019 è il 3° anno più caldo mai registrato dopo 2016 e 2017. Secondo la NOAA, dal 2009 si sono verificate 9 delle 10 più alte temperature globali ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel a rischio squalifica! Con un’altra penalità dovrà saltare un Gran Premio : Sebastian Vettel si prepara per il Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno, un appuntamento che per il tedesco avrà valore duplice. In primo luogo dovrà riscattarsi dopo una stagione opaca ed il gravissimo errore di Monza, inoltre dovrà fare particolare attenzione a come si comporterà tra i muretti di Marina Bay. Per quale motivo? Il contatto con il canadese Lance Stroll dopo il testa-coda alla variante Ascari è costato a caro prezzo per ...

F1 - Mondiale 2019 : sospetti sulla potenza del motore della Ferrari. Tante le teorie nel paddock : Due vittorie negli ultimi due GP del Mondiale 2019 di F1: è questo il riscontro favorevole alla Ferrari e al monegasco Charles Leclerc, nuovo idolo della tifoseria del Cavallino Rampante. Il pilota del Principato, con la sua guida tutto talento e decisione, ha conquistato i supporters della Rossa e anche i cronologici sono stati dalla sua nelle ultime apparizioni. Tuttavia, al di là delle capacità di Leclerc, a destare particolare attenzione ...

MotoMondiale - GP Aragon 2019 : palinsesto SKY e TV8 - orari - tv - streaming e programma : Neanche il tempo di respirare per il Circus del Motomondiale. Dopo il weekend di Misano (Italia), si torna subito in pista ad Aragon (Spagna) per il quattordicesimo round iridato (20-22 settembre). Le tre classi daranno spettacolo su uno dei tracciati più spettacolari presenti in calendario e le emozioni non mancheranno. In MotoGP, come al solito, è aperta la caccia allo spagnolo, leader della classifica mondiale, Marc Marquez. L’iberico ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - allarme rosso! Debacle a Misano e Yamaha pericolosa : Non è stato un weekend facile per la Ducati quello di Misano, sede del 13° round del Mondiale 2019 di MotoGP. I test che si erano tenuti la scorsa settimana erano stati un indizio delle problematiche della Rossa: poco grip sull’anteriore e tante difficoltà in percorrenza di curva. Il fine settimana iridato non ha dato risposte diverse e quindi il sesto posto di Andrea Dovizioso è quasi da considerare un ottimo risultato per i guai in cui ...

F1 - GP Singapore 2019 : Ferrari - parte la campagna 2020. Ultime sette gare per sperimentare e puntare al prossimo Mondiale : Solamente sette settimane fa la Ferrari stava festeggiando la vittoria di Charles Leclerc al GP d’Italia che ha messo la ciliegina sulla torta ad una ripresa dalle vacanze per certi versi perfetta da parte del monegasco. La Scuderia di Maranello è infatti riuscita a sfruttare al meglio la finestra del doppio weekend favorevole, con i tracciati di Spa Francorchamps e Monza che hanno offerto la possibilità di girare in condizioni di basso ...

MotoGP - Mondiale 2019 : per Valentino Rossi un finale di stagione da limbo? : Il Mondiale MotoGP 2019 mette in archivio il 13esimo appuntamento della sua stagione e si prepara per le ultime sei tappe che condurranno il Circus fino a Valencia a metà novembre. Il campionato, com’è ben noto, è già ampiamente concluso. Marc Marquez ha ampiamente chiuso ogni discorso a livello di titolo iridato, sempre che ce ne sia stato uno. Il suo margine di vantaggio parla di 93 lunghezze su Andrea Dovizioso, 124 su Danilo Petrucci ...

Rally Turchia 2019 : Ogier trionfa in solitaria e riapre il Mondiale - Tanak è a soli 17 punti : Il Rally di Turchia si è rivelato un vero turning point per il Mondiale di Rally 2019, dopo che il francese Sebastien Ogier ha dominato la scena sullo sterrato di Marmaris e ha completamente riaperto la sfida per il titolo con l’estone Ott Tanak, ritiratosi nel Day 2 per problemi alla sua Toyota Yaris. Il francese ha chiuso sulla sua Citroen C3 con 34,7 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Esapekka Lappi, ottenendo in questo modo ...