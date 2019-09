Ascolti TV | Lunedì 16 settembre 2019 Montalbano 20 56% | Temptation 17 75% Stasera

Ascolti TV | Lunedì 9 settembre 2019. Montalbano 21.27% - Temptation 18.16%. Vita in Diretta 14.42% vs D’Urso 16.44%-15.65%. Geo 7.39% - Panella 5.4% - Bonaccorti 1.7% - : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 9 settembre 2019, su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari in replica ha conquistato 4.486.000 spettatori pari al 21.27% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.07 – la prima puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 2.949.000 spettatori pari al 18.16% di share (Buonanotte: 805.000 – 16.35%). Su Rai2 Made in I Ditelo Voi ha ...