Fioramonti | aumento da cento euro al mese ai prof Via il cartellino per i presidi

Fonte : corriere

(Di lunedì 16 settembre 2019) Parla il neo ministro. Maturità: Invalsi non obbligatorio e «le tre buste» dell’orale potrebbero sparire. «Voglio un paese in cui gli studenti migliori vogliano fare gli insegnanti»

Corriere : Fioramonti: aumento da cento euro ai prof. Presidi: via il cartellino - acerbosocial : RT @RobertoForcucci: Attenzione non ha specificato quante delle tre cifre siano prima della virgola... @acerbosocial - RobertoForcucci : Attenzione non ha specificato quante delle tre cifre siano prima della virgola... @acerbosocial -