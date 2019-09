Arrestati gli ultras della Juventus | i nuovi clamorosi dettagli | “capillare strategia

Juventus - blitz della Polizia : Arrestati capi ultras - le accuse sono pesantissime [DETTAGLI] : La Juventus è reduce dal deludente pareggio in campionato contro la Fiorentina, nel complesso una brutta prestazione dei bianconeri che adesso non sono più in testa alla classifica, adesso la squadra di Sarri si prepara per la gara di Champions League contro l’Atletico con l’obiettivo di iniziare bene il percorso in Europa. Nel frattempo nelle ultime ore blitz della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i ...

Area 51 - Arrestati due youtuber : si sono avvicinati alla base militare “degli alieni” con fotocamere e droni : Due giovani youtuber olandesi sono stati arrestati dalla polizia del Nevada perché si sono introdotti della controversa Area 51, la base dell’Areonautica militare statunitense che, secondo alcune teorie complottiste, custodirebbe al suo interno le prove dell’esistenza degli alieni. Ties Granzier, 20 anni, e Govert Sweep, 21, sono stati avvistati dai sistemi di sorveglianza dei militari mentre con la loro auto erano entrati nella zona ...

Foggia - mamma e papà nascondevano una pistola carica nella culla del figlioletto : Arrestati : La coppia di genitori arrestata nell'ambito di una operazione eseguita dai carabinieri in tutta la provincia di Foggia. L’uomo, di trentasettenne anni e con precedenti, è finito in carcere mentre la moglie incensurata va agli arresti domiciliari. Avevano nascosto nella culla del figlioletto una pistola Beretta calibro 6.35.Continua a leggere

Termini - rubano portafogli a turista : Arrestati : Roma – Sono stati arrestati alla Stazione di Roma Termini, dagli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria della Polizia ferroviaria, due cittadini romeni di 37 e 38 anni che avevano rubato un portafogli con documenti, carte di credito e denaro contante – circa 1.700 euro – a un cittadino tedesco. Il furto, e’ avvenuto a bordo di un treno diretto a Pisa, partito dalla stazione Termini. Immediato l’intervento della ...

Dolunay - spoiler finale di stagione : Hakan e la moglie vengono Arrestati : Sta per giungere al gran finale la prima stagione di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore', la soap opera turca che vede protagonisti Nazli e Ferit e che terminerà il prossimo 13 settembre. Grande attesa per la messa in onda delle ultime puntate che vedranno clamorosi sviluppi nelle vicende dei protagonisti, con l'arresto dei coniugi Onder. Hakan, dopo aver tentato di ricattare sia Nazli che la signora Leman, verrà finalmente smascherato e portato ...

Presunti abusi sui figli durante vacanza in Spagna : Arrestati un savonese e uno svizzero : Una tristissima vicenda di Presunti abusi su minori arriva questa volta dalla provincia di Savona, in Liguria, dove nelle scorse ore i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in regime di domiciliari a carico di un uomo del posto, il quale è stato raggiunto da un mandato di arresto europeo emesso dalla Polizia spagnola. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto in questione si era recato ...

Supermercato della droga in casa : Arrestati madre e figlio spacciatori : Roma – Sono stati sorpresi nel primo pomeriggio di ieri nei pressi della loro abitazione di via San Benedetto del Tronto, a San Basilio, in possesso di alcune dosi di droga, ma quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno ispezionato il loro appartamento, si sono trovati di fronte ad un vero e proprio “supermarket” della droga. A finire in manette con l’accusa di detenzione ai fini di ...

In Cina gli uiguri cercano i parenti Arrestati su TikTok : TikTok (Getty Images) Gli uiguri, minoranza islamica radicata in Cina, hanno iniziato a usare il popolare social network TikTok per cercare i propri cari, spariti nei campi di rieducazione dello Xinjiang, come riporta il Guardian. Da alcuni anni questa etnia di origine turca, che vive nell’area nordoccidentale della Cina, è diventata vittima di continui arresti e rastrellamenti, volti a indebolirne l’indole separatista. Nonostante le continue ...

Botte e insulti ai 3 figli piccoli : Arrestati genitori a Catania. "Era un lager domestico" : Picchiavano per futili motivi i propri tre figli, di 9, 8 e 3 anni, disprezzandoli e creando in casa un clima di terrore e assoggettamento. È l’accusa contestata dalla Procura di Catania ai loro genitori, 39 anni lui e 33 lei, che sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minorenni. Le indagini dei militari dell’Arma, avviate dopo una visita medica al ...

Catania. Botte e insulti ai 3 figli - Arrestati genitori : “Costretti in un lager domestico” : Botte e insulti in quello che è stato definito un vero e proprio lager domestico, in un clima di terrore e assoggettamento. Sono stati arrestati a Catania con l'accusa di maltrattamenti in famiglia i genitori di tre bimbi, di 9, 8 e 3 anni, al termine di una complessa indagine che ha portato alla luce gli abusi fisici e psicologici che la coppia perpetrava sui minori. Questi ultimi sono anche stati tolti alla mamma e al papà, rispettivamente di ...

Manager Vinci morto in Croazia - Arrestati proprietario e skipper dello yacht. I figli sono gravi : arrestati Il proprietario e lo skipper dello yacht in cui ha perso la vita il Manager siciliano Eugenio Vinci, per aver installato un motore nella barca senza seguire le norme di sicurezza, causando quindi la fuoriuscita dei gas tossici. Si tratta, secondo la polizia, di un uomo di 23 anni ed uno di 27 anni, entrambi croati.Continua a leggere

Brindisi - pestato per relazione con moglie di un detenuto : Arrestati mamma e figli : Hanno aggredito un ragazzo con calci, pugni e schiaffi al volto, usando anche un bastone, perché aveva una relazione sentimentale con la moglie di un loro parente, attualmente in carcere. È accaduto a Brindisi, dove tre persone sono state arrestate dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio aggravato da premeditazione, motivi futili e dall’aver agito con crudeltà. Alla vittima dell’aggressione, un giovane Brindisino, era ...

Rissa a colpi di bottiglie - 4 stranieri Arrestati a Roma : Sono stati arrestati per Rissa aggravata 4 degli stranieri che ieri sera si sono affrontati in strada in zona Aurelio armati di bottiglie e bicchieri di vetro. Gli agenti del Commissariato Borgo, in servizio in abiti civili, si sono imbattuti nei due gruppi all'angolo con piazza dei Giureconsulti: in attesa dell'ausilio di altre volanti della Polizia di Stato, quando hanno visto che uno dei 'duellanti', caduto a terra veniva colpito ...

Manfredonia - padre e figlio Arrestati per tentato omicidio : Valentina Dardari I due si erano introdotti furtivamente in casa della madre e il ragazzo aveva cercato di uccidere il nuovo compagno della donna. La sorella maggiorenne è rimasta lievemente ferita Tragedia sfiorata a Manfredonia, comune in provincia di Foggia. Dove un 16enne è entrato con il padre 40enne nell’abitazione della madre e ha tentato di uccidere il nuovo compagno della donna. Una volta intervenuti i carabinieri del Nucleo ...