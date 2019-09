Qualificazioni Euro 2020 – Inghilterra | un calcio alla discriminazione | insulti razzisti

Qualificazioni Euro2020 – Cristiano Ronaldo da record! Poker alla Lituania : è il miglior marcatore di sempre della competizione : Cristiano Ronaldo realizza un Poker contro la Lituania: l’attaccante portoghese tocca quota 25 reti e diventa il miglior marcatore di sempre nelle Qualificazioni europee Cristiano Ronaldo marchia a fuoco il suo nome nella storia del calcio mondiale ancora una volta. Il fuoriclasse portoghese è stato l’assoluto protagonista della partita vinta dal suo Portogallo per 1-5 contro la Lituania, valevole per le Qualificazioni ad Euro ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - quattro gol in Lituania-Portogallo 1-5 : il poker di CR7 - record nelle Qualificazioni agli Europei 2020 : Cristiano Ronaldo galattico nelle qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, il fuoriclasse della Juventus ha trascinato il suo Portogallo alla vittoria in Lituania per 5-1. CR7 ha segnato quattro gol, un mirabolante poker per il fenomeno di Madeira che è risultato determinante in trasferta: al 7′ trasforma un calcio di rigore, al 61′ sigla il 2-1 con un tiro da fuori e seguente papera dal portiere, al 65′ si fa trovare pronto ...

Risultati Qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live - Inghilterra a valanga! : Risultati qualificazioni Europei 2020, Diretta gol live score. Scendono oggi in campo i gironi A, B, H: partite in programma e classifica dei gruppi.

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite le 8 Nazionali per il torneo europeo - sfida Olanda-Turchia? : La CEV ha pubblicato il nuovo ranking europeo per il Volley femminile, la Serbia si è confermata al comando grazie alla seconda vittoria consecutiva agli Europei mentre l’Italia è risalita in seconda posizione dopo il bronzo che si è messa al collo ad Ankara. La graduatoria è stata stilata tenendo in considerazione i risultati delle ultime due rassegne continentali, del Mondiale 2018 e del Grand Prix 2017 (non contano le Nations League che ...

Qualificazioni Europeo Under 21 - Italia travolgente : 5-0 contro il Lussemburgo - Nicolato convince [PAGELLE - CLASSIFICA e FOTO] : Dopo il successo all’esordio in amichevole per Nicolato subentrato a Di Biagio, l’Italia Under 21 si conferma anche nel match delle Qualificazioni all’Europeo di categoria del 2021. Tutto facile per gli azzurrini a Castel di Sangro dominio contro il Lussemburgo, il risultato di 5-0 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, la partita non è stata mai in discussione. Le reti sono state realizzate nel primo ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2021 Under 21. Paolo Nicolato : “Buona Italia ma la strada è lunga” : L’Italia ha sconfitto il Lussemburgo per 5-0 e ha incominciato nel miglior modo possibile il percorso di qualificazione agli Europei 2021, la nostra Nazionale Under 21 si è imposta con autorevolezza a Castel di Sangro contro un avversario oggettivamente modesto. Gli azzurrini hanno iniziato ottimamente il nuovo ciclo dopo l’eliminazione subita nella rassegna continentale disputata in casa un paio di mesi fa, il gruppo trascinato da ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2021 Under 21 : Italia-Lussemburgo 5-0 - ottimo esordio degli azzurrini con Kean e Zaniolo : L’Italia ha sconfitto il Lussemburgo per 5-0 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro (in provincia de L’Aquila) e ha incominciato nel miglior modo possibile il percorso di qualificazione agli Europei 2021. La nostra Nazionale Under 21 partiva con tutti i favori del pronostico contro un avversario di bassa caratura ed è riuscita a imporsi senza particolari patemi, era importante partire col piede giusto in questo nuovo corso ...

LIVE Italia-Lussemburgo 5-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Tumminello - Scamacca e Sottil allargano il vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82′ Fuori Sala e dentro Tripaldelli, per lui esordio. 81′ Sala ancora lui sulla sinistra mette in mezzo ma nessuno riesce a mettere la deviazione vincente. 79′ Frattesi si è messo nella posizione di Zaniolo e riesce a creare non pochi problemi alla difesa del Lussemburgo. 77′ ScamaccaAAAAAAAA, finalmente riesce a segnare dopo vari tentativi, ma grandissimo assist di ...

LIVE Italia-Lussemburgo 4-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Tumminello e Sottil allargano il vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Tiro fuori di Schaus da posizione ottima sulla sinistra. 68′ TUMMINELLLOOOOOOOOO, Sala sulla sinistra entra in area salta l’uomo e mette rasoterra un cross che chiedeva solo di essere spinto in rete da Tumminello, 4-0 Italia. 67′ Scatenato Sottil che fa ammonire il terzino del Lussemburgo Held dopo uno scatto repentino sulla fascia destra. 65′ Elastico di ...

LIVE Italia-Lussemburgo 3-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Locatelli e Kean di rigore e Sottil in azione solitaria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ Elastico di Sottil che manda in estasi il pubblico di Castel di Sangro. 64′ Scamacca ci ritenta ancora da fuori area ma questa volta ci mette una pezza Silva che respinge con le punte delle dita. 62′ SottilLLLLLLL, grande giocata di Riccardo Sottil che sulla destra prende palla salta due uomini e batte sul primo palo il portiere del Lussemburgo, 3-0 Italia. 60′ ...

LIVE Italia-Lussemburgo 2-0 Under21 - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Locatelli e Kean di rigore segnano il doppio vantaggio - dentro Sottil : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ Zaniolo per Scamacca che imbuca per Pinamonti che viene però fermato in scivolata da Held. 54′ Aggancio di Scamacca al limite dell’area di rigore in zona centrale, prende la mira e calcia ma finisce abbondantemente fuori. 52′ Zaniolo praticamente sta a 5 metri da Pinamonti, in questo momento fa la seconda punta. 50′ Zaniolo ruba palla in area di rigore del ...