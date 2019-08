Il legale di Icardi | “Il documento che circola sui social è una gravissima violazione

Corsera : “Battaglia legale tra Icardi e l’Inter. Il club teme che voglia liberarsi a zero e andare alla Juventus” : La battaglia tra Icardi e l’Inter è appena cominciata. Il centravanti ha comunicato all’Inter di voler rimanere in nerazzurro. Lui dice per il legame affettivo ma l’Inter teme che il motivo sia un altro: vuole ottenere la rescissione del contratto e liberarsi a zero per andare alla Juventus. Così scrive oggi il Corriere della Sera che parla apertamente di battaglia legale. “L’Inter -. scrive il quotidiano – si è ...

CorSport : L’Inter ignora la lettera del legale di Icardi : La lettera dell’avvocato di Icardi all’Inter per chiedere che il suo assistito partecipasse alle partitelle è caduta nel vuoto. L’argentino continua ad allenarsi con il gruppo per poi separarsene quando inizia la parte tecnica della seduta. L’Inter, scrive il Corriere dello Sport, ha completamente ignorato la lettera del legale di Icardi. l’ha considerata solo una mossa cautelativa in vista di un eventuale contenzioso futuro, che però, ...

CorSport : il legale di Icardi scrive all’Inter : vuole partecipare alle partitelle : Icardi continua il suo allenamento da separato in casa. Prima svolge con i compagni il lavoro atletico, poi, mentre loro lavorano su schemi e fanno esercitazioni tattiche in vista della partita contro il Lecce, lui si allena da solo. Separato dal gruppo, in una condizione di emarginazione che sottolinea ogni giorno la sua estraneità al progetto del club. Una situazione mortificante che va avanti da tempo e su cui interviene il legale ...