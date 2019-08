G7 | Conte dice sì alla richiesta delle ong | “Italia aumenterà del 15% il contributo al

Zingaretti lo dice e lo ripete : no a un governo con Conte premier : "Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dare vita ad un governo di svolta, per il lavoro, la crescita, lo sviluppo, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo abbiamo chiesto un governo in discontinuità con quello che ci ha visto tra gli oppositori". Così il segretario del Partito Democratico e presidente della ...

Neanche è cominciata e... Renzi già contraddice Zingaretti : "Sì al Conte bis" : La trattativa fra Pd e M5S è in fase ancora embrionale e la prima vera condizione posta da Nicola Zingaretti - il no a un Conte bis - viene già contraddetta da Matteo Renzi, che dice sì a un reincarico all’avvocato del popolo. “Non ho nessuna preclusione verso il Conte bis” ha confidato ai suoi, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, che riporta il ragionamento dell’ex premier:“Non ci ...

Governo - il Pd apre al M5s ma dice no a un Conte bis | Salvini : inciucio | Pressing di Mattarella - iniziate le consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Zingaretti apre alla trattativa con i Cinque Stelle proponendo un programma di cinque punti e chiedendo massima discontinuità rispetto al passato. I pentastellati si sono riservati di parlare solo dopo l'incontro con il capo dello Stato

Uomo va a pranzo - lascia una scatola sul tavolo e dice alla cameriera che il Contenuto è suo - quello che accade dopo è incredibile : Un Uomo , cliente fisso in un ristorante era andato, come ogni giorno, a pranzo e poi, terminato di mangiare, aveva messo sul tavolo una scatola e aveva detto alla cameriera, Stacy Knutson una donna di Moorhead, in Minnesota, che il contenuto di quella scatola era suo. La donna, appena l’Uomo era uscito dal locale, aveva aperto la scatola e aveva trovato dentro 12.000,00 dollari. Frastornata, incredula e felice aveva deciso di chiedere alla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Agosto : Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi : Le dimissioni Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi APalazzo Chigi ha già salutato tutti. Prima di pronunciare il suo j’accuse contro Matteo Salvini e di annunciare all’aula del Senato l’intenzione di dimettersi, Giuseppe Conte ha voluto accomiatarsi da chi ha lavorato con lui alla Presidenza del Consiglio. “Si sono commossi”, racconta chi c’era. “E soprattutto gli hanno chiesto: ma davvero non torna più?”. […] di Paola ...

"Un discorso a senso unico. Conte ha scritto una brutta pagina" - dice Zaia : "Noi saremo come un nido di vespe nei confronti di chi andrà al governo” dice il Governatore del Veneto Luca Zaia in un'intervista al Corriere della Sera nella sua edizione di carta, per aggiungere subito dopo: ”Non ho fatto sconti al governo uscente, figuriamoci se li farò a chi arriverà”. Però non si nasconde che dopo le dimissioni di Giuseppe Conte sta per cominciare una fase nuova in cui “se la soluzione che si prospetta è un inciucio Pd-M5S ...

Salvini Contestato a La Spezia : 'Scemo? Non lo dice neanche mia figlia che ha sei anni' : Matteo Salvini non ha mai perso il contatto con i suoi contestatori. Anche quando il governo era all'apice dell'armonia ai suoi comizi facevano capolino diverse persone pronte a far valere in maniera "rumorosa" il loro dissenso nei confronti del Ministro dell'Interno. Ora che il capo del Carroccio ha scelto di togliere il sostegno al governo presieduto da Giuseppe Conte, le contestazioni verso i suoi confronti sono addirutta aumentate. È ...

Open Arms : il Tar sospende il divieto di ingresso - Salvini dice no anche a Conte : Il Tar del Lazio ha accettato il ricorso di Open Arms e sospeso il divieto di ingresso della nave della Ong nelle acque territoriali italiane. È stata la stessa organizzazione non governativa spagnola a dare la notizia. La nave è ferma in mare da 13 giorni è ferma in mare con 150 migranti a bordo. «Sulla base della decisione dei giudici ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino». È Lampedusa. Il ricorso era stato presentato il 13 agosto ...

Salvini dice sì al taglio dei parlamentari M5S : «Allora ritiri la mozione di sfiducia» La Lega va sotto - Conte in aula il 20 agosto : A Palazzo Madama il ministro dell’Interno apre al taglio dei parlamentari. Poco prima aveva annunciato che non ritirerà i ministri dal governo. In Senato continua la seduta sul la calendario dei lavori

Giuseppe Conte - crisi e ipotesi estrema. Retroscena : "Si dice che voglia salire al Colle" - come può blindarsi : "C'è un presidente del Consiglio che si rifiuta di prendere atto che il suo governo non esiste più". Secondo Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato,l'anomalia "è che Giuseppe Conte non ha capito che è politicamente morto. È come quei fantasmi che ancora non hanno compreso di essere morti". Ment

Quando Conte minacciava le dimissioni e Salvini diceva : "Non abbiamo mai smesso di lavorare" : Sono passati due mesi da Quando in una solenne conferenza stampa il premier annunciava che non avrebbe vivacchiato...

“Un mio partito? Roba da Prima Repubblica” - dice Conte : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si fa una foto con un gruppetto di ragazze australiane e un altro di italiane. E poi glissa: “Un mio partito? Roba da Prima Repubblica”.

Salvini dopo il pranzo con Di Maio : <br> "Conte dice di andare avanti? Sono d'accordo" : Aggiornamento - Il pranzo di lavoro (o per una momentanea tregua) tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi è durato un'ora e non ci Sono state dichiarazioni ufficiali dopo, ma solo una battuta del leader leghista che ha detto:"Conte dice di andare avanti? Sono d'accordo. L'incontro è andato bene"All'incontro però non c'era Conte, che ha pranzato fuori da Palazzo Chigi, dunque è stato solo un tête-à-tête tra i due ...

Le parole di Conte sul caso Lega-Russia «mi interessano men che zero» - dice Salvini : Il leader della Lega stamattina non aveva molta voglia di parlare del discorso del presidente del Consiglio