Conte premier | ministeri chiave al Pd

Crisi - crescono le quotazioni di Conte premier. Ecco i tre scenari : Nel borsino della Crisi di governo che avrà il suo sbocco finale mercoledì con le decisioni del capo dello Stato, si rafforzano le chance che l’avvocato ottenga il placet per guidare un governo giallo-rosso

M5S "non accetta veti su Conte premier" | Di Maio a Zingaretti : "È l'unico nome" | Pd fermo sul no ma i renziani dicono sì : Dopo aver chiuso il dialogo con la Lega, Conte sottolinea che ora "sono i leader delle forze politiche a dover cercare un'intesa"

Luigi Di Maio - telefonata a Nicola Zingaretti : "Giuseppe Conte premier". La trattativa si arena sulle poltrone : C'è stata una telefonata stamattina tra il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti. A quanto si apprende da fonti qualificate, nel corso del colloquio, il vicepremier grillino avrebbe nuovamente proposto il nome di Giuseppe Conte come premier del prossimo

Grillo : Conte ha requisiti da premier : 14.58 "Saluto con grande piacere il professor Giuseppe Conte. Lo abbiamo visto attraversare una foresta di dubbi e preoccupazioni maldestre che ha saputo superare grazie a requisiti fondamentali per la carica che è destinato a ricoprire: tenuta psicologica ed eleganza nei modi". Così Beppe Grillo sul blog,confermando,dice,"il mio pensiero a distanza di un anno. Anche Di Maio, in una telefonata a Zingaretti,torna a ribadire: "Tutto il M5S è ...

Governo - Di Maio a Zingaretti : «Leali a Conte - unico nome premier». Fico si sfila : Nuova telefonata stamani tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti. Nel corso della conversazione, a quanto si apprende da fonti qualificate, Luigi Di Maio ha...

Né Conte né Fico - il nuovo governo Pd-M5s è in cerca di un premier : Se da più parti, sui social e con petizioni online, si registrano le richieste di tanti italiani per tornare al voto, nella...

Governo - la diretta – M5s insiste su Conte premier - Pd punta a Fico. Fonti Montecitorio : “E’ presidente Camera - darà continuità a suo ruolo” : Terzo giorno di trattative tra Pd e M5s, poco più di 48 ore all’incontro con il capo dello Stato, e il nodo è ancora la scelta del presidente del Consiglio. I 5 stelle insistono sul nome di Giuseppe Conte, mentre i democratici puntano a Roberto Fico. In mattinata Fonti di Montecitorio scrivono: “Fico ricopre l’incarico di presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo”. La mattina ...

Travaglio punta su Conte premier : ‘Scelta che farebbe onore al Pd e a Di Maio’ : Prosegue serrata in queste ore la trattativa tra M5S e Pd per cercare di dare vita ad un governo giallorosso. Oltre ai diversi punti del futuro programma, il nodo principale da sciogliere resta sempre quello del nome del nuovo Presidente del Consiglio. I retroscena giornalistici susseguitisi negli ultimi giorni hanno parlato prima di una offerta di scambio avanzata dai pentastellati per rivedere Giuseppe Conte a Palazzo Chigi in cambio della ...