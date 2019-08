VIDEO Moto3 | GP Gran Bretagna 2019 | highlights e sintesi qualifiche Arbolino e Dalla

VIDEO MotoGP - tutte le voci di mercato : Bautista rimane in Superbike - voci sul sostituito di Zarco. Novità in Moto2 e Moto3 : Alvaro Bautista rimane in Superbike e ha firmato un biennale con la Honda per un progetto nuovo. Lo spagnolo non tornerà dunque in MotoGP per sposare la causa della KTM che cerca il sostituto di Johann Zarco, si parla di Oliveira che sta facendo bene in questa stagione. Marco Bezzecchi, invece, sta cercando di svincolarsi in Moto2 e potrebbe salire su una Kalex. Canet, invece, è passato in Moto2 col team di Angel Nieto mentre accanto a Bulega ...

VIDEO Romano Fenati Moto3 - GP Austria 2019 : “Sono contentissimo - vittoria inseguita a lungo” : Romano Fenati ha vinto il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corta sul circuito di Spielberg. Grande ritorno al successo per l’ascolano dopo i fatti di Misano dello scorso anno, entusiasmo a mille per il centauro italiano che ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Abbiamo cercato tanto questa vittoria, sono contentissimo. Questa era una delle poche piste in cui non eravamo mai saliti sul ...

VIDEO Moto3 - GP Austria 2019 : highlights e sintesi - Romano Fenati vince davanti ad Arbolino! : Romano Fenati ha vinto il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3 che è andato in scena sul tracciato di Spielberg. L’ascolano è tornato al successo dopo i fatti dell’anno scorso a Misano e ha festeggiato davanti a Tony Arbolino e John McPhee. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3. VIDEO highlights GP Austria Moto3, VITTORIA Romano ...

VIDEO Romano Fenati conquista la pole position del GP d’Austria : highlights e sintesi qualifiche Moto3 : Romano Fenati è tornato a ruggire e ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019 nella Moto3, l’ascolano si è davvero superato sul circuito di Spielberg e ha guadagnato la partenza al palo per la gara di domani con il concreto obiettivo di vincere la gara. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3. VIDEO highlights qualifiche GP AUSTRIA ...

VIDEO Moto3 - GP Austria 2019 : prove libere - highlights e sintesi. Celestino Vietti davanti a tutti : Celestino Vietti ha firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale Moto3. Grande prestazione del centauro italiano che, al debutto assoluto su questo tracciato, è riuscito subito a fare la differenza e fa ben sperare in vista della gara di domenica. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere della Moto3 per quanto riguarda il GP d’Austria. VIDEO highlights ...

VIDEO Moto3 - GP Repubblica Ceca 2019 : highlighs e sintesi. Canet vince davanti a Dalla Porta : Aron Canet ha vinto il GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale Moto3 andata in scena a Brno. Lo spagnolo è riuscito a imporsi in volata ed è il nuovo leader della classifica generale con tre punti di vantaggio su Lorenzo Dalla Porta che oggi si è dovuto accontentare della seconda posizione dopo aver condotto a lungo la gara. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del GP di Repubblica Ceca di Moto3. VIDEO HIGHLIGHTS E ...

VIDEO GP Repubblica Ceca 2019 - qualifiche Moto3 : highlights e sintesi. Tony Arbolino centra la seconda pole stagionale : seconda pole position del 2019 per Tony Arbolino, sotto l’acqua, a Brno, sede del decimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Lavoro perfetto per l’alfiere della Honda che si è dimostrato il migliore ad interpretare queste condizioni, realizzando un crono degno di nota. In prima fila con lui vedremo domani al via il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 4 decimi esatti, quindi Niccolò Antonelli (Honda SIC58) che, proprio in ...

VIDEO Moto3 - GP Repubblica Ceca 2019 : highlights e sintesi. Rodrigo in testa - Dalla Porta si difende : Gabriel Rodrigo ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Repubblica Ceca 2019 per quanto riguarda la Moto3. Arbolino si è dovuto accodare, bella reazione di Dalla Porta che è quinto alle spalle di Vietti mentre in FP1 si è distinto Jaume Masià. Di seguito il VIDEO con gli highlights delle prove libere del GP di Repubblica Ceca 2019 per la Moto3. VIDEO highlights PROVE LIBERE GP Repubblica Ceca Moto3: ...

VIDEO Moto3 - Highlights e sintesi GP Germania 2019 : Lorenzo Dalla Porta trionfa in volata su Ramirez e Canet : Una vittoria straordinaria: la seconda della carriera, ad un anno di distanza da quella del GP di San Marino. Si esalta al Sachsering Lorenzo Dalla Porta che si impone nel GP di Germania dedicato alla Moto3 e vola in testa al Mondiale. Successo strepitoso dell’azzurro, spesso e volentieri in testa alla corsa, poi abile a scavalcare Canet, grande rivale in chiave classifica, nell’ultimo giro. Andiamo a rivivere la gara con gli ...

VIDEO Lorenzo Dalla Porta - Moto3 GP Germania 2019 : “Qualifiche difficili - siamo entrati nel momento giusto” : Ottima quarta posizione per Lorenzo Dalla Porta nelle qualifiche del GP di Germania del Sachsenring della Moto3: “Come sempre le qualifiche in Moto3 sono molto difficili, siamo entrati nel momento giusto, avevo tre moto davanti. Partire in seconda fila aiuta sempre“. LA VIDEO INTERVISTA A Lorenzo Dalla Porta roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO Moto3 - GP Germania 2019 : highlights e sintesi qualifiche. Sasaki in pole position - Dalla Porta 4° : Il giapponese Ayumu Sasaki ha conquistato la pole position del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto3. L’alfiere della Honda è riuscito a precedere il connazionale Kaito Toba e Marco Ramirez mentre Lorenzo Dalla Porta è ottimo quarto. Più attardati Aron Canet, Tony Arbolino, John McPhee. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle qualifiche del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale Moto3. VIDEO ...

VIDEO Moto3 - GP Germania 2019 : gli highlights delle prove libere al Sachsenring : Il giapponese Ayumu Sasaki ha ottenuto il miglior crono della prima giornata di prove libere del GP di Germania, nono round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato del Saschsenring il centauro della Honda Petronas è stato il più veloce, precedendo nella graduatoria combinata dei tempi lo spagnolo Fernandez (KTM – Sama Qatar Angel Nieto Team) e l’altro iberico Ramirez (Honda – Leopard Racing). Sesto il leader del campionato ...