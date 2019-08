Terremoto | fortissima scossa nelle Isole Vanuatu MAPPE e DATI

Terremoto ultime notizie fortissima scossa in Grecia - trema la terra Creta : Una fortissima scossa di Terremoto è stata segnalata in Grecia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 5.2, si è verificata a una profondità di 70 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è avvenuto alle 6,40 ore italiane, 7,40 ore locali. Al momento non si hanno notizie su danni a cose o a persone. Si attendono nelle prossime ore aggiornamenti. La Grecia è una nazione ad ...