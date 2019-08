Caterina Balivo | Preghiamo per il mondo che brucia

Fonte : blogo

(Di venerdì 23 agosto 2019) Sono in molti tra vip e personaggi dello spettacolo ad aver voluto prendere posizione, nelle ultime ore, a proposito dei terribili fatti che stanno accadendo in queste ore nelle foreste dell'Amazzonia, in fiamme da giorni. Tra questi, anche, che si è detta molto preoccupata per tutto il male che più di recente pare si stia infliggendo alla nostra natura e al.La conduttrice ha deciso di esprimere le sue perplessità a proposito dei problemi che quotidianamente affliggono il nostro Pianeta, chiedendo per favore ai suoi followers di pregare per tutti noi: "L’Amazzoniae così, insieme con il verde, rischiamo di perdere il 20% della produzione di ossigeno del pianeta e il 10% della biodiversità mondiale. Questo è il declino della società del futuro?per noi e per i nostri figli affinché qualcosa possa cambiare" Le reazioni a quanto scritto da...

