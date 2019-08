Terremoto Centro Italia | ad Arquata solo 600 residenti Il sindaco | “Noi abbandonati | non

Terremoto Centro Italia - vicesindaco Accumoli : “Nessun passo in avanti sulla ricostruzione - il turismo stenta a ripartire” : ”La situazione è ferma a com’era l’anno scorso. Non è stato fatto alcun passo in avanti, né per quanto riguarda la ricostruzione, per la quale ci aspettavamo uno snellimento delle procedure, né per i proprietari delle seconde case, che non possono ancora tornare sul territorio in aree attrezzate. Dopo la legge 89 del 2018, che prevedeva il loro ritorno, c’è stato un anno di fermo: l’ordinanza attuativa del ...

Terremoto Centro Italia - Pirozzi : “Figura barbina - la politica non ha il coraggio di dire che bisognava agire come per il Ponte Morandi” : “Il problema della ricostruzione a rilento è a monte, il commissario straordinario di Genova per il Ponte Morandi ha agito con poteri straordinari, in un anno sono già arrivati all’inizio dei lavori. Sul Centro Italia no, perché la politica non ha il coraggio di dire che nei 30 comuni quasi distrutti bisognava agire come sta agendo il commissario di Genova. Tutto lì, è inutile che ci arrovelliamo”. Così, all’Adnkronos, ...

Terremoto Roma oggi 22 agosto 2019 : magnitudo scossa ed epicentro : Terremoto Roma oggi 22 agosto 2019: magnitudo scossa ed epicentro Registrata una scossa di magnitudo 3.4 scala Richter nel Tirreno centrale, ad una profondità di 23 chilometri, poco dopo le ore 20 di ieri 21 agosto 2019. Terremoto Atene oggi: magnitudo e danni, le ultime notizie in diretta Terremoto Roma: dove è stato localizzato La scossa è stata localizzata dall’Ingv a 62 chilometri a Ovest di Fiumicino e a 63 a Sud-Ovest di ...

Terremoto Calabria : scossa in provincia di Crotone - epicentro a ridosso della costa [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata in provincia di Crotone alle ore 05:20. L’epicentro è stato localizzato nella costa Ionica Crotonese, mentre l’ipocentro a soli 9.1 Km di profondità. Tra i Comuni vicini, oltre Crotone, vi sono Rocca di Neto, Casabona, Strongoli, Cutro. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Calabria: scossa in ...

Terremoto Catania : scossa con epicentro a Zafferana Etnea [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 1 km a ovest da Zafferana Etnea (Catania) alle 13:44:39, ad una profondità di 7 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). L'articolo Terremoto Catania: scossa con epicentro a Zafferana Etnea [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto in Sicilia : epicentro alle pendici dell'Etna [DATI INGV] : Una lieve Scossa di terremoto si è verificata in Sicilia nei pressi dell'Etna oggi alle ore 13.44. Secondo le stime dell'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato di...

Terremoto Centro Italia : AIGAE al fianco delle popolazioni colpite - eventi nei territori ricchi di cultura e storia : “Le Guide Ambientali Escursionistiche dell’AIGAE ancora una volta saranno, come sempre hanno fatto, al fianco delle popolazioni dell’Italia Centrale colpita nel 2016 dal Terremoto. Ed ecco che con l’avvicinarsi degli anniversari si moltiplicano gli eventi nelle Marche ed in Umbria, territori che come tutti quelli dell’Italia dell’Appennino, hanno ricchezza di tradizioni, cultura e storia”: lo ha annunciato oggi, Davide Galli, Presidente ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : numerose scosse con epicentro tra Premilcuore e Santa Sofia [DATI e MAPPE] : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 00:01 in Romagna, in provincia di Forlì–Cesena, non lontano dal confine con la Toscana (mappe nella gallery a corredo dell’articolo). Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 7 km sudest dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo ...

Nuova scossa al nord Italia : epicentro vicino a quello del Terremoto del 1918 : Poche ore fa, precisamente alle 00:01 di questa notte, 18 agosto 2019, una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata al nord Italia, nella zona dell'Appennino centro-settentrionale. In particolare, ad essere colpito, è stato il settore tosco-emiliano, fra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Il sisma, conseguente al terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter, avvenuto poche ore fa - precisamente alle ore 18:52 ...

Scossa di Terremoto di magnitudo 3 - 7 al centro nord - paura sull'Appennino tosco-emiliano : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter è stata registrata nella sera di oggi, precisamente alle ore 18:52, dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) al centro nord Italia. Secondo i primi dati, forniti in fase preliminare dal centro di calcolo, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro nel settore centro-settentrionale dell'Appennino, fra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze, coinvolgendo ...

Terremoto Centro Italia - 3 anni dopo - Amatrice e Accumoli senza ricostruzione : veglie e messe per ricordare le 249 vittime del 24 agosto : Amatrice e Accumoli si preparano a celebrare la notte della memoria, a tre anni dal sisma che alle 3:36 del 24 agosto 2016 sconvolse il Centro Italia, nei territori a confine tra Lazio, Abruzzo e Marche. Per i due comuni del Reatino sarà la notte del silenzio e del ricordo delle 249 vittime provocate dal Terremoto, insieme alla distruzione, che, ancora oggi segna comunità e terre. Oltre al dolore, i piccoli borghi del Centro d’Italia, tra ...

Terremoto Centro Italia - Pirozzi visita Visso e Ussita : “La situazione mi ha sconvolto” : “Una situazione, uno scenario che mi ha sconvolto. Pur venendo da Amatrice visitando questi due centri del maceratese, sono rimasto molto triste. C’è un ritardo atavico, forse ancora di più, perché se si considera i cosiddetti centri commerciali (negozi a tempo) che erano frutto di donazioni sono stati inaugurati dopo due anni e mezzo, ciò rende plastica la situazione nel maceratese. Noi ad Amatrice, li abbiamo aperti dopo neanche un ...

Terremoto Centro Italia : tanti turisti a Norcia a Ferragosto : tanti turisti hanno scelto Norcia per trascorrere il Ferragosto: ieri la città si è riempita di visitatori che hanno invaso piazza San Benedetto e le altre vie del Centro storico. Le numerose presenze hanno portato alla memoria i tempri pre-sisma, quando ad agosto a Norcia si registravano in una sola giornata anche 15-20mila arrivi: numeri impossibili da raggiungere al momento, anche per la limitata ricettività turistica. L'articolo Terremoto ...