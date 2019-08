Mattarella | «Crisi va risolta in tempi brevi | da martedì nuove consultazioni» DIRETTA

Governo - Mattarella : «Crisi va risolta con decisioni chiare in tempi brevi». Nuove consultazioni da martedì. Incontro Pd-5S su taglio parlamentari : consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Il diktat di Mattarella : "La crisi va risolta in tempi brevi" Dall'assemblea dei 5 Stelle mandato a incontrare il Pd : Segui su affaritaliani.it

Crisi di governo : parla Mattarella Diretta : Dopo Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Forza Italia, Lega e M5S, ora la parola al Capo dello Stato

Crisi governo - Napolitano telefona a Mattarella : preoccupazione per le scelte economiche : L'Italia vive una fase delicata. Le consultazioni tra le forze parlamentari e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rappresentano un momento chiave da cui, comunque vada, il Paese uscirà con una soluzione relativa alla Crisi determinata dalla frattura tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Le soluzioni fondamentalmente sono due: elezioni subito o una coalizione formata da Pd, M5s e Leu. Proprio quest'ultima ipotesi sarebbe stata oggetto ...

Macron sulla crisi italiana : "Sono vicino a Mattarella" : Il Presidente della Francia Emmanuel Macron ieri ha tenuto la tradizionale conferenza stampa all'Eliseo che segna la fine dell'estate e la ripresa delle attività di governo. Inevitabili le domande sulla crisi italiana, alle quali il Capo dello Stato francese non si è sottratto, cercando di essere sostanzialmente diplomatico, ma non risparmiando qualche frecciatina, rivolta anche ai suoi stessi avversari politici in patria.Macron ha prima di ...

Crisi di governo - la diretta – Consultazioni al Colle : è il giorno di Pd e 5 Stelle. Mattarella aspetta un nome condiviso per fare presto : Secondo giorno di Consultazioni al Colle: oggi tocca a Pd e 5 stelle varcare la soglia del Quirinale. Se i partiti che ieri hanno visto Sergio Mattarella hanno detto di essere contrari al ritorno alle urne, ora è il turno delle due forze che potrebbero dare vita al “governo di svolta“. Partito democratico e 5 stelle, che da giorni continuano a rimettersi nelle mani del capo dello Stato, dovranno dimostrare che fanno sul serio e che ...

Crisi - Salvini : “Non ho sbagliato - nessun fallimento. Sfido Renzi e Conte alle elezioni”. Giorgetti : “Voto? Palla è nelle mani di Mattarella” : Dopo la riunione con i deputati della Lega a Montecitorio, Matteo Salvini ha parlato con la stampa davanti Montecitorio. Si è detto certo di non aver sbagliato i tempi della Crisi, di non aver fatto errori e di non aver perso credibilità con le tante inversioni a U di queste ultime settimane. Anzi, sembra già proiettato in campagna elettorale e ha annunciato di aver pronta una “manovra di 50 miliardi pronta da approvare in 24 ore”. ...

Mattarella avvia il sondaggio tra i partiti dopo la crisi. La diretta dal Quirinale : dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato il via alle consultazioni che cominceranno oggi alle ore 16.00 per terminare con il M5s che entrerà al Quirinale domani alle 17.00. La diretta Ore 16.09 Con il primo giorno di consultazioni Sergio Mattarella avvia quel sondaggio delle intenzioni dei partiti che si è reso necessario dopo l'avvio ...

Crisi di governo - al via le consultazioni al Colle. Iniziano le trattative per trovare “un governo forte” che convinca Mattarella : Dopo che il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato le sue dimissioni davanti al Capo dello Stato, oggi Iniziano le consultazioni dei partiti al Colle. Sergio Mattarella vedrà i vari esponenti delle forze politiche e cercherà di capire se ci sono le basi (e soprattutto i numeri) per sostenere una nuova maggioranza o se è maggioritaria la volontà di andare a elezioni anticipate. I segnali che arrivano dal Quirinale sono molto chiari: non sarà il ...