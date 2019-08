Andrea Zamperoni chef italiano scomparso a New York Il prete Colpiti e

Chi è Andrea Zamperoni - lo chef italiano scomparso a New York : Andrea Zamperoni, lo chef italiano scomparso lo scorso sabato 17 a New York, lavorava per la nota catena di ristoranti Cipriani da 11 anni. L'anno scorso il trasferimento negli Stati Uniti, proprio nella “grande mela”, sulla 74th Street a Woodside, nel Queens, per occupare il ruolo di capo chef in uno dei punti Cipriani più importanti, quello all'interno della Grand Central Terminal di Manhattan. Zamperoni vive nel suo appartamento da solo, il ...

