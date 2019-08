Gronda | Mit pubblica analisi costi-benefici | “Valutare e individuare opzioni più

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Sarebbe opportuno valutare “infrastrutturali più efficienti in termini trasportistici, ambientali e finanziari” rispetto alla. È il succo delle conclusioni a cui arrivano l’e l’giuridicate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla realizzazione di una nuova autostrada a nord del capoluogo ligure. Il Mit, si legge nel documento, auspica che queste nuove soluzioni “possano, a partire dallo studio effettuato, essere approfondite e individuate attraverso un confronto con i livelli istituzionali territoriali“. Dopo il sì al Tav, la realizzazione delladi Ponente di Genova era stata terreno di un ulteriore scontro tra M5s e Lega, con il Carroccio che ha sempre insistito per un via libera all’opera, nonostante da contratto questa debba essere realizzata da Autostrade per l’Italia dei Benetton, ...

