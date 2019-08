Concorso Università di Bologna 2019 | 57 nuove assunzioni in area amministrativa

Endemol Shine : selezioni per Rai 1 e per un Concorso con l'Università Cattolica : La casa di produzione Endemol Shine Italy propone casting per due ben noti programmi di Rai 1, e cioè La Prova del Cuoco e Soliti Ignoti - Il Ritorno. Nel primo caso si cercano persone con la passione per la cucina, nel secondo le cosiddette 'identità nascoste'. Inoltre, sempre Endemol seleziona giovani professionisti e studenti, in collaborazione con l'Università Cattolica, per un importante concorso. Casting per programmi tv Sono tuttora in ...

Concorso Università di Siena e assistentisociali a Varese : scadenza a settembre : Al momento, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato nuovi bandi di Concorso pubblico, per l'assegnazione di diversi posti di lavoro con l'incarico di insegnante e di assistente sociale, da disporre in alcune province e regioni d'Italia. Bandi di Concorso a settembre L'Università di Siena (Toscana) ha promosso un procedimento di valutazione per la chiamata di due professori universitari di ruolo di II fascia, diritto del ...

Concorso Università di Bologna 2019 - 17 posti area amministrativa gestionale : Indetto un nuovo Concorso Università di Bologna per l’assunzione di 17 figure in categoria D1, area amministrativa e gestionale, a tempo determinato (36 mesi). Come indicato nel bando: “La professionalità ricercata è quella di un profilo destinato alle attività di trasferimento tecnologico, protezione e valorizzazione verso il mercato e la società di innovazioni e risultati di ricerca d’Ateneo, business development, storytelling e ...

Concorso Infermieri Napoli 2019 : 100 posti all’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli : In esecuzione della delibera n. 913 del 17 Luglio 2019, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli ha indetto un Concorso pubblico, su titoli ed esami, per l’assunzione di 100 Infermieri a tempo indeterminato. In attesa della pubblicazione del bando di Concorso Infermieri Napoli 2019, vediamo le informazioni necessarie per partecipare. Tutti i Concorsi per Infermieri Concorso Infermieri Napoli 2019: requisiti di ...

IDONEI Concorso DOCENTI 2016 : Appello urgente ai sindacati ed al Ministro dell’Istruzione - dell’Università e della Ricerca : COMUNICATO CONGIUNTO DEL GRUPPO “TUTELA PER GLI IDONEI CONCORSO 2016 INFANZIA E PRIMARIA” E DEL “COMITATO IDONEI FANTASMA SECONDARIA CONCORSO 2016” Al sig. Ministro dell’Istruzione dr. Marco Bussetti Alle organizzazioni sindacali: UIL Scuola FLC CGIL CISL GILDA UNAMS SNALS CONFSAL ANIEF Egregi, in questo particolare momento storico e politico che vive il mondo della scuola, a nome di tutti gli IDONEI aderenti al Gruppo e al ...